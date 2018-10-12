‘Serbest Kalan Brunson’ın Mahkumiyet Kararı Temyiz Yolunda’

Amerikalı rahip Andrew Brunson’ın hakim karşısına çıktığı İzmir'deki davada Cuma günü karar verildi. Mahkeme rahip Brunson hakkında “terör örgütü üyesi olmadığı halde terör örgütüne yardım” suçundan 3 yıl, 1 ay, 15 gün hapis cezası verdi. Hükümle birlikte sanık hakkındaki adli tedbir kararları (yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi) kaldırıldı. Rahip Brunson karar sonrası evine gitti. Duruşma sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, kararı temyize götüreceklerini söyledi. Halavurt, müvekkilinin 3 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırıldığını, bu sürenin yattığı süreye yakın olduğunu, adli kontrol hükümlerinin de kaldırılmasıyla artık özgürlüğüne kavuştuğunu ifade etti. Brunson'ın savcının verdiği mütalaayla üzüldüğünü ancak kararın açıklanmasıyla sevindiğini dile getiren Halavurt, "Müvekkilim yurt dışına çıkacak, adli kontrol hükümlerini kaldırmaya yönelik bir iki işlem var, çok uzun sürmez, UYAP'tan yürüyor işlemler. Evde kelepçelerin sökülmesi de yarım saat, bir saat sürer. Gidene kadar evinde olur. Bugün tanık ifadelerini dinleyince 'dağ fare doğurdu' gibi bir şey oldu. Müvekkilimizin bu kadar mağdur edilmesi, Türkiye'nin mağdur edilmesine gerek yoktu. Keşke tutuksuz bir şekilde yargılansaydı. Karar biraz süratli oldu, biz yine hazırlığımızı yapmıştık, olabileceğini tahmin ediyorduk. Zaten ertelenmesi gereksizdi" dedi.

ABD'li din adamı Brunson'ın Türkiye'yi sevdiğini ancak bu gündem sonrası oluşan güvenlik kaygıları nedeniyle yurt dışına çıkmayı tercih ettiğini dile getiren Halavurt, seyahatle ilgili ABD'li yetkililerin çalışma yaptığını söyledi.

Daha önce 35 yıl istenmişti

Savcı Cuma günkü son duruşmada, Brunson'la ilgili olarak adli kontrol şartının ve yurtdışına çıkış yasağının da kaldırılmasını talep etmiş ancak Brunson hakkında 10 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunmuştu.

Amerikalı rahip Brunson son olarak mahkemede yaptığı savunmada, masum olduğunu söyledi ve beraat ettirilmesini istedi. Savcılık daha önce Brunson hakkında casusluk ve “terör örgütü üyesi olmadığı halde terör örgütüne yardım” suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istiyordu.

