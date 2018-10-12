HABER

‘Serbest Kalan Brunson’ın Mahkumiyet Kararı Temyiz Yolunda’

12.10.2018 18:47 | Son Güncelleme

ABD'li rahip Brunson Cuma günü karara bağlanan davasında 3 yıl, 1 ay, 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Brunson'un ev hapsi cezası ve yurtdışı yasağı da kaldırıldı. Avukatı serbest kalma kararına sevinen Brunson’ın mahkumiyet kararını temyize götüreceklerini söyledi

‘Serbest Kalan Brunson’ın Mahkumiyet Kararı Temyiz Yolunda’

Amerikalı rahip Andrew Brunson’ın hakim karşısına çıktığı İzmir'deki davada Cuma günü karar verildi. Mahkeme rahip Brunson hakkında “terör örgütü üyesi olmadığı halde terör örgütüne yardım” suçundan 3 yıl, 1 ay, 15 gün hapis cezası verdi. Hükümle birlikte sanık hakkındaki adli tedbir kararları (yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi) kaldırıldı. Rahip Brunson karar sonrası evine gitti.
Duruşma sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, kararı temyize götüreceklerini söyledi. Halavurt, müvekkilinin 3 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırıldığını, bu sürenin yattığı süreye yakın olduğunu, adli kontrol hükümlerinin de kaldırılmasıyla artık özgürlüğüne kavuştuğunu ifade etti. Brunson'ın savcının verdiği mütalaayla üzüldüğünü ancak kararın açıklanmasıyla sevindiğini dile getiren Halavurt, "Müvekkilim yurt dışına çıkacak, adli kontrol hükümlerini kaldırmaya yönelik bir iki işlem var, çok uzun sürmez, UYAP'tan yürüyor işlemler. Evde kelepçelerin sökülmesi de yarım saat, bir saat sürer. Gidene kadar evinde olur. Bugün tanık ifadelerini dinleyince 'dağ fare doğurdu' gibi bir şey oldu. Müvekkilimizin bu kadar mağdur edilmesi, Türkiye'nin mağdur edilmesine gerek yoktu. Keşke tutuksuz bir şekilde yargılansaydı. Karar biraz süratli oldu, biz yine hazırlığımızı yapmıştık, olabileceğini tahmin ediyorduk. Zaten ertelenmesi gereksizdi" dedi.

ABD'li din adamı Brunson'ın Türkiye'yi sevdiğini ancak bu gündem sonrası oluşan güvenlik kaygıları nedeniyle yurt dışına çıkmayı tercih ettiğini dile getiren Halavurt, seyahatle ilgili ABD'li yetkililerin çalışma yaptığını söyledi.

Daha önce 35 yıl istenmişti

Savcı Cuma günkü son duruşmada, Brunson'la ilgili olarak adli kontrol şartının ve yurtdışına çıkış yasağının da kaldırılmasını talep etmiş ancak Brunson hakkında 10 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunmuştu.

Amerikalı rahip Brunson son olarak mahkemede yaptığı savunmada, masum olduğunu söyledi ve beraat ettirilmesini istedi. Savcılık daha önce Brunson hakkında casusluk ve “terör örgütü üyesi olmadığı halde terör örgütüne yardım” suçlarından 35 yıla kadar hapis cezası istiyordu.

PARTNERHipnoz ile zayıflamak mümkün mü?Hipnoz ile zayıflamak mümkün mü?
Ülgen: Türkiye-ABD ilişkileri bir anda düzelmezÜlgen: Türkiye-ABD ilişkileri bir anda düzelmez
Mike Pence'den Brunson için Trump'a övgüMike Pence'den Brunson için Trump'a övgü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Brunson kararının ardından Trump'tan ilk açıklama geldi

Brunson kararının ardından Trump'tan ilk açıklama geldi

Şanlıurfa'da 'pes' dedirten görüntü! İki liseli kız sokak ortasında...

Şanlıurfa'da 'pes' dedirten görüntü! İki liseli kız sokak ortasında...

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

İğrenç sapık kamerada! Engelli kızı dakikalarca sıkıştırdı

İğrenç sapık kamerada! Engelli kızı dakikalarca sıkıştırdı

Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan açıklaması!

Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan açıklaması!

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

İlginizi Çekebilir

ABD basınından bomba iddia: Rahip Brunson serbest bırakılacak

ABD basınından bomba iddia: Rahip Brunson serbest bırakılacak

ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

Rossmann'ın sahibi: Erdoğan'la ilgili konuşursam Türkiye'ye giremem

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

İki Avrupa ülkesi savaşın eşiğinde! Bakan ölüm listesinde

İki Avrupa ülkesi savaşın eşiğinde! Bakan ölüm listesinde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kraliyet düğünü canlı yayınında talihsiz kaza!

Kraliyet düğünü canlı yayınında talihsiz kaza!

Rahip Brunson kararını dünya böyle gördü!

Rahip Brunson kararını dünya böyle gördü!

2019 Avustralyalı İtfaiyeciler Takvimi görücüye çıktı

2019 Avustralyalı İtfaiyeciler Takvimi görücüye çıktı

Dev patlama! Hava üssünde F-16'ları yanlışlıkla vurdular

Dev patlama! Hava üssünde F-16'ları yanlışlıkla vurdular

Skandalın böylesi! Çıplak ve bağlanmış haldeki fotoğraflarını mail atınca...

Skandalın böylesi! Çıplak ve bağlanmış haldeki fotoğraflarını mail atınca...

Dikkat! Akdeniz için tsunami uyarısı verildi

Dikkat! Akdeniz için tsunami uyarısı verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.