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Serbest kalan gazeteci Ergün Demir: Gözaltının haberin içeriğiyle ilgisi yok

24.09.2018 22:20 | Son Güncelleme

Kocaeli'de yaşayan ve eşinin, oğluna pantolon alamadığı için intihar ettiğini söylediği işçi İsmail Devrim'i haber yapan gazeteci Ergün Demir, gözaltına alındıktan sonra koşulsuz serbest bırakıldı. Demir, "gizliliği ihlâl etmek ve yaymak" suçlamasıyla gözaltına alındığını, haberin içeriğiyle ilgilisi olmadığını söyledi.

Serbest kalan gazeteci Ergün Demir: Gözaltının haberin içeriğiyle ilgisi yok

Kocaeli'nin Körfez İlçesi'nde yaşayan ve eşinin, oğluna pantolon alamadığı için intihar ettiğini söylediği işçi İsmail Devrim'i haber yapan gazeteci Ergün Demir, gözaltına alındıktan sonra koşulsuz serbest bırakıldı.

Serbest bırakılmasının ardından BBC Türkçe'ye konuşan Ergün Demir, İsmail Devrim'in eşi Hafize Devrim ile yaptığı görüşmeyi izin almadan kaydetmek ve yayımlamakla suçlanıp gözaltına alındığını söyledi. Ergün Demir, "Haberin içeriğiyle, haberin doğru-yalan olmasıyla ilgisi yok" dedi.

45 yaşındaki İsmail Devrim, geçirdiği bir kaza sonrası 2 aydır işsizdi.

Ergün Demir'in genel yayın yönetmenliğini yaptığı Astakoshaber internet sitesinin haberine göre, İsmail Devrim'in 14 yaşındaki oğlu M.D. ilk gün farklı bir kıyafetle okula gitti.

Okul kıyafeti olmadığı için okuldan geri gönderilen genç, yoklama defterinde 'Yok' yazıldı.

İsmail Devrim'in eşi Hafize Devrim, Ergün Demir'e yaşananları şöyle anlattı:

"Oğlum okuldan geldi. Yüzü asıktı. Ne oldu diye sorduk. O da okul kıyafeti olmadığı için derse alınmadığını söyledi. Eşim bu duruma çok üzüldü. 'Ben oğluma okul kıyafeti alamıyorsam niye yaşıyorum ki?' dedi. Gece bizi erkenden yatırdı. Sabaha kalktığımda banyoda asılı halde buldum."

'Artı bir polemiğe girmek istemiyorum'

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada ise intihar olayının "psikolojik nedenlere dayandığı" ve "haberlerin gerçeği yansıtmadığı" belirtilmişti:

"Söz konusu haberler; intihar sebebi çocuklarına kıyafet alamadığı ve bu sebeple okula alınmadıkları şeklinde yayınlanmıştır.

"Yapılan araştırma ve inceleme sonucunda, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı, olay sebebinin psikolojik nedenlere dayandığı anlaşılmıştır.

"Haberlerin kamuoyunu yanlış bilgilendirerek, olumsuz algı oluşturmaya sebep olduğu anlaşılmaktadır."

Ergün Demir, haberin yalan olduğu iddialarına karşılık, haberi nasıl yaptığını anlatan bir yazı kaleme almış ve haber portalından röportajın ses kaydını paylaşmıştı.

Demir BBC Türkçe'ye Kocaeli Valiliği'nin açıklaması hakkında yorum yapmak istemediğini söyledi:

"Ben gazeteciyim. Belgeleri de ortaya koydum. Kendimden hiçbir şey katmadım, Hafize Hanım'ın birebir bana söylediklerini yazdım. Ben artı bir polemiğe girmek istemiyorum."

'Ses kaydını gizlice almadım'

TCK'nın 133. maddesindeki kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi, kayda alınması ve yayınlanmasıyla suçlandığını söyleyen gazeteci Demir, ses kaydını gizlice aldığı suçlamasına ise şu yanıtı verdi:

"Trajik bir olay olduğunu duydum, hissettim. Gittim cenaze evine. Cenaze evi oldukça kalabalıktı. Fotoğraf makinemle gittim. Bir sürü kadın vardı, mahallenin muhtarı vardı. Bir odada dört kişi oturduk. Bunlardan biri İsmail Devrim'in eşiydi, Hafize Hanım.

"Soru-cevap şeklinde ilerledi. Cep telefonuna kaydettiğim için biraz da telefonu yüzüne doğru tuttum. Sonra da karşısına geçip ona yakın fotoğraf çektim. (Ses kaydını gizlice aldığım suçlaması) Çok inandırıcı değil."

Eski CHP milletvekili Barış Yarkadaş da konuyla ilgili şu paylaşımı yapmıştı:

https://twitter.com/barisyarkadas/status/1044217237060681728

'Kırgınlığım yok'

İsmail Devrim'in eşi Hafize Devrim ile talep etmesi halinde görüşeceğini söyleyen Demir, "Hafize Hanım'a hiçbir kızgınlığım yok. Ben Hafize Hanım'ı anlıyorum. Böyle hukuksal bir şey yaşadık diye hiçbir kızgınlığım yok" dedi.

Demir, yurt içinden ve yurt dışından aileye yardım etmek isteyenlerin olduğunu, bu kişileri ilgili kanallara yönlendirdiğini söyledi.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile gözaltına alınan Ergün Demir önce sağlık kontrolüne, daha sonra da Körfez İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Demir, tamamlanan işlemleri sonrası Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık Demir'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını istedi.

Demir ise çıkarıldığı mahkeme tarafından koşulsuz serbest bırakıldı.

Röportaj sırasında evde bulunan Muhtar Halil Taş da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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