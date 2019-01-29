Serbest kalan hırsızlık zanlısı adliyeden çıkarken de çaldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan hırsızlık zanlısı, adliyede görevli zabıt katibinin cep telefonunu çalarak kaçtı.
Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesindeki marketten kaşar peyniri çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyerek zanlı B.K'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.
B.K, adliyedeki başka bir mahkemenin yazı işleri bürosundan zabıt katibine ait cep telefonunu çalarak kaçtı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, B.K'nin serbest bırakıldıktan sonra yanındaki kişiyle, sulh ceza hakimliklerinin bulunduğu koridorda bir süre dolaştığını ve telefonun çalındığı mahkemenin yazı işleri bürosuna girip kısa sürede çıktığını belirledi.
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