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Serbest Kalan Rahip Brunson Türkiye’den Ayrıldı

12.10.2018 23:57 | Son Güncelleme

Amerikalı rahip Andrew Brunson, serbest kalması sonrası İzmir’de kendisini bekleyen uçağa bindi. Anadolu Ajansı’na göre Brunson eşiyle birlikte özel uçakla Türkiye’den ayrıldı

Serbest Kalan Rahip Brunson Türkiye’den Ayrıldı

Amerikalı rahip Andrew Brunson, serbest kalması sonrası İzmir’de kendisini bekleyen uçağa bindi. Anadolu Ajansı’na göre Brunson eşiyle birlikte özel uçakla Türkiye’den ayrıldı.

Brunson’ın avukatı İsmail Cem Halavurt, havaalanında gazetecilere müvekkili Brunson’ın Almanya’ya gittiğini iki gün bu ülkede kaldıktan sonra Amerika’ya geçeceği bilgisini paylaştı.

Amerikalı rahip Brunson’ın hakim karşısına çıktığı İzmir'deki davada mahkeme Brunson hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vermis, ancak aldığı ceza tutuklu ve cezaevinde bulunduğu süreye sayılmıştı. Böylece serbest kalan Brunson’ın hakkındaki yurtdışı yasağının da kalmasıyla birlikte Amerika’ya dönmesinin önü açıldı.

Rahip Brunson, mahkeme kararı sonrası evine gitti, eşyalarını topladı. Sonrasında da eşi Norine Brunson’la birlikte Adnan Menderes Havalimanı’na gitti. Brunson çifti kendilerini bekleyen uçağa binerek Türkiye’den ayrıldı.

Yabancı Basın Yoğun İlgi Gösterdi

"PKK ve FETÖ terör örgütleri için casusluk yaptığı" iddiasıyla gözaltına alınan ve tutuklanarak önce hapse konulan, daha sonra 25 Temmuz’daki son duruşmada ev hapsine alınan Amerikalı rahip Brunson mahkemede yaptığı savunmada, masum olduğunu söyledi ve beraatini istemişti.

Davaya Türk ve yabancı basın yoğun ilgi gösterdi. Brunson, sabah erken saatlerde çok yoğun güvenlik önlemleri altında, ondan fazla koruma aracı ve güvenlik görevlisinin eşliğinde evinden alınarak mahkeme salonuna getirildi.

Mahkeme salonunda duruşmayı gün boyunca Brunson’ın eşi Norine Brunson ve ABD Maslahatgüzarı da takip etti.

“Amerika Taviz Vermedi”

Dün Amerikan NBC Televizyonu'nda yer alan bir haberde, Amerikalı ve Türk yetkililer arasında Rahip Brunson’un bugün mahkeme tarafından serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varıldığı iddia edilmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise “Benim haberdar olduğum bir anlaşma yok” demişti.

Bloomberg’e konuşan Amerikalı bir yetkili, Beyaz Saray Türkiye’ye Brunson’ın serbest kalması için herhangi bir taviz vermedi” dedi. Brunson krizi sebebiyle Türk yetkililere getirilen yaptırımların akıbetinin ne olacağı şu aşamada belirsiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da rahip Brunson’ın serbest bırakılmasıyla ilgili anlaşma iddiaları üzerine Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu, kendisinin de yargıya müdahale etme hakkı olmadığını söyledi.

Brunson’ın Avukatı: “Keşke tutuksuz yargılansaydı”

Duruşma sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, kararı temyize götüreceklerini söyledi.

Halavurt, “Bugün tanık ifadelerini dinleyince 'dağ fare doğurdu' gibi bir şey oldu. Müvekkilimizin bu kadar mağdur edilmesi, Türkiye'nin mağdur edilmesine gerek yoktu. Keşke tutuksuz bir şekilde yargılansaydı. Karar biraz süratli oldu, biz yine hazırlığımızı yapmıştık, olabileceğini tahmin ediyorduk. Zaten ertelenmesi gereksizdi" dedi.

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