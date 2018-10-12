Serbest Kalan Rahip Brunson Türkiye’den Ayrıldı

"PKK ve FETÖ terör örgütleri için casusluk yaptığı" iddiasıyla gözaltına alınan ve tutuklanarak önce hapse konulan, daha sonra 25 Temmuz’daki son duruşmada ev hapsine alınan Amerikalı rahip Brunson mahkemede yaptığı savunmada, masum olduğunu söyledi ve beraatini istemişti.

Amerikalı rahip Brunson’ın hakim karşısına çıktığı İzmir'deki davada mahkeme Brunson hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vermis, ancak aldığı ceza tutuklu ve cezaevinde bulunduğu süreye sayılmıştı. Böylece serbest kalan Brunson’ın hakkındaki yurtdışı yasağının da kalmasıyla birlikte Amerika’ya dönmesinin önü açıldı.

Brunson’ın avukatı İsmail Cem Halavurt, havaalanında gazetecilere müvekkili Brunson’ın Almanya’ya gittiğini iki gün bu ülkede kaldıktan sonra Amerika’ya geçeceği bilgisini paylaştı.

Amerikalı rahip Andrew Brunson, serbest kalması sonrası İzmir’de kendisini bekleyen uçağa bindi. Anadolu Ajansı’na göre Brunson eşiyle birlikte özel uçakla Türkiye’den ayrıldı.

Davaya Türk ve yabancı basın yoğun ilgi gösterdi. Brunson, sabah erken saatlerde çok yoğun güvenlik önlemleri altında, ondan fazla koruma aracı ve güvenlik görevlisinin eşliğinde evinden alınarak mahkeme salonuna getirildi.

Mahkeme salonunda duruşmayı gün boyunca Brunson’ın eşi Norine Brunson ve ABD Maslahatgüzarı da takip etti.

“Amerika Taviz Vermedi”

Dün Amerikan NBC Televizyonu'nda yer alan bir haberde, Amerikalı ve Türk yetkililer arasında Rahip Brunson’un bugün mahkeme tarafından serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varıldığı iddia edilmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise “Benim haberdar olduğum bir anlaşma yok” demişti.

Bloomberg’e konuşan Amerikalı bir yetkili, Beyaz Saray Türkiye’ye Brunson’ın serbest kalması için herhangi bir taviz vermedi” dedi. Brunson krizi sebebiyle Türk yetkililere getirilen yaptırımların akıbetinin ne olacağı şu aşamada belirsiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da rahip Brunson’ın serbest bırakılmasıyla ilgili anlaşma iddiaları üzerine Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu, kendisinin de yargıya müdahale etme hakkı olmadığını söyledi.