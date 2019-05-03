HABER

Şerbetçi otunun fiyatı belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 17:42 | Son Güncelleme

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen şerbetçi otunun kilogram fiyatı bugün yapılan toplantıda belirlendi.Türkiye’de sadece Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yaklaşık 3 bin dekar alanda yetiştirilen şerbetçi otu fiyat belirleme toplantısı bugün yapılarak, kilogram fiyatı 11.75 TL olarak belirlendi.

Şerbetçi otunun fiyatı belli oldu

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen şerbetçi otunun kilogram fiyatı bugün yapılan toplantıda belirlendi.
Türkiye’de sadece Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yaklaşık 3 bin dekar alanda yetiştirilen şerbetçi otu fiyat belirleme toplantısı bugün yapılarak, kilogram fiyatı 11.75 TL olarak belirlendi. Ürün cinsinde açıklanan fiyatlar ise Aroma 11.75 TL, Pazaryeri 11.50 TL olarak belirlendi. Önümüzdeki iki yıl boyunca şerbetçi otuna yapılacak zamlar da şimdiden belirlenerek, TÜFE+2 puan olarak anlaşmaya varıldı.
Şerbetçi otu fiyat belirleme toplantısına Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Pazaryeri Kaymakamı Fatih Kurt, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, Pazaryeri İlçe Tarım Müdürü Hasan Çevik, Pazaryeri Ziraat Odası Başkanı Hasan İpar, Otgül Kooperatif başkanı Zafer Kozpınar, İl Genel Meclis üyeleri Alattin Emral, Mehmet Pulat, Belediye Meclis üyesi Mehmet Duvan, Tarbes firması yetkilileri ve çiftçiler katıldı.

Şerbetçi otunun fiyatı belli oldu

Şerbetçi otunun fiyatı belli oldu

Şerbetçi otunun fiyatı belli oldu

Şerbetçi otunun fiyatı belli oldu

Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı
Komandolardan yaralı şahine şefkat eliKomandolardan yaralı şahine şefkat eli
THY, yolcularını İstanbul Havalimanı’nda modern sanat ile buluşturduTHY, yolcularını İstanbul Havalimanı’nda modern sanat ile buluşturdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

İsmail Çataklı: Bakanlığımıza gelen ihbarlar var!

İsmail Çataklı: Bakanlığımıza gelen ihbarlar var!

Fenerbahçe transfer bombayı patlattı

Fenerbahçe transfer bombayı patlattı

Fiyatları tavan yaptı! Yüzde 100 zam geldi

Fiyatları tavan yaptı! Yüzde 100 zam geldi

HDP'li başkan, kayyum döneminde alınan 145 personeli kovdu

HDP'li başkan, kayyum döneminde alınan 145 personeli kovdu

İmamoğlu'ndan İstanbul seçim sonuçlarına itiraz açıklaması

İmamoğlu'ndan İstanbul seçim sonuçlarına itiraz açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

'Sarallar'a operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kayıp Buse için 100'üncü günde gıyabi cenaze namazı! En acı veda

En acı veda! Yıkıldılar

Konya'da komşusuna ve 3 çocuğa kezzapla saldıran kadının savunması pes dedirtti

Kezzapla saldırdı, savunması pes dedirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışında önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Büyük Çamlıca Camisi'nin açılışında önemli açıklamalar

Son dakika! Ayvalık’ta tekne faciası: Çok sayıda ölü var

Çok sayıda ölü! Aralarında çocuklar da var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.