Sercan, müzikte engel tanımıyor

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- OTİZM sendromu bulunan Sercan Berk Vardar (22), eğitim hayatında birçok zorlukla mücadele etti. Müzik konusunda çok yetenekli olan ve milyonda bir görülen 'mutlak kulağa' sahip olan Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Vardar, Uluslararası Genç Yetenekler Müzik Yarışması Özel Kategorisi’nde bu yıl piyano dalında 3’üncü oldu.

2 yaşındayken otizm sendromu teşhisi koyulan Sercan Berk Vardar ailesinin ilgisi ve emeğiyle yoğun bir tedavi sürecine başladı. Eğitim hayatı boyunca çeşitli engellerle karşılaşan Vardar, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nü kazandı. Birinci sınıf öğrencisi olan Vardar’ın hayali ise kendisi gibi otizm sendromu olan çocukları müzikle terapi ederek hayata kazandırmayı amaçlıyor.

OKUL YÖNETİMİ İSTEMEDİ

Sercan Berk Vardar’ın babası Mustafa Vardar ise oğlunun üstün zekalı olduğunu belirterek yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Annesiyle ayrıyız ama benim hala çok iyi arkadaşım. Sercan annesiyle birlikte yaşıyor. 30 yaşında bir ablası var. 2 yaşında iken Sercan'ın otizmli olduğunu fark ettik. İlkokula başlarken okul yönetimi tarafından istenmedi ama yaşıtlarıyla beraber eğitimine devam etti. Hem özel eğitim alıyor hem de akranlarıyla birlikte okula gidiyordu. Hep engellerle karşılaştı ama eğitim hayatı süresince teşekkür ve takdir belgeleri getirdi."

‘TRAVMA YAŞADI’

Sercan’ın tedavisine devam ederken lise çağında travmalar yaşadığını belirten baba Vardar, "Okul yönetimi Sercan'ı yine istemedi. Ama biz ısrarcı olduk. Sercan hemen her şeyi algılayan üstün zekâlı bir çocuk. Zaman zaman farklı davranabilir. Sınavlara tek başına alınması gerekirdi. 4 yıl önce okulda tatsız bir olay yaşadı. Sınav sırasında çocuğun önünden sınav kağıdını çekip almışlar, Sercan'ın sinirlenip öğretmenine verdiği tepki üzerine şikayetçi oldular ve konu adliyeye taşındı. Olayı kamera kaydına almışlar. Mahkemede Sercan'ın 5 sene süresince takibe alınmasına karar verildi. Her 3 ayda bir tam teşekküllü hastanede kontrolü yapılıyor. Bu durum onun bir travma yaşamasına neden oldu. Şimdi konuştuğumuzda 'Benim de hatam var o kadar fevri davranmamam gerekirdi' diyor. Okulu bıraktı ve liseyi dışarıdan tamamladı" diye konuştu. Sercan'ın liseyi dışardan bitirmesine karşın üniversite sınavına girip Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'nü kazandığını anlatan Vardar şöyle devam etti: "Sercan absolut (mutlak) kulak sahibi ve özel bir yeteneği var. Piyanodaki sesleri, isimleriyle duyabiliyor, frekanslarını tanıyabiliyor. Aynı anda 5- 6 sese bassak, bunları tek tek ayırabiliyor. Yani doğadaki en ince sesleri dahi algılayabiliyor. Her şeyi matematiksel düşünüyor. 8 yaşındayken bir gece beni yatağımdan kaldırıp 'Bana uzayın genişlemesini anlatabilir misin?' demişti. Çeşitli konserlere katıldı, özel dersler aldı. Lisede okurken özel bir üniversiteden üstün yetenek bursu aldı."

MÜZİK YARIŞMASINDA 3’ÜNCÜ OLDU

Nisan ayında İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Genç Yetenekler Müzik Yarışması Özel Kategorisi'nde piyano dalında 3'üncü olan ve plaket alan Sercan Berk Vardar, piyano, flüt ve gitar çalabiliyor. Müziğe karşı merakının doğadaki güzel sesleri fark etmesiyle başladığını anlatan Vardar şunları söyledi:

"Müzik evrensel seslerin kavuşmasıyla oluşan bir şey. Ben müzik sayesinde çok başarı elde ettim. 2012'de İZOT İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu ile çalışmaya başladım. Bazı bestelerim de var. Hedefim daha güzel müzikler yapmak. Okul bittikten sonra öğretmenliğin yanı sıra müzikle ruhsal tedaviler yapmayı istiyorum. Sesim güzel, bazen şarkı da söylüyorum. Benim gibi çocuklara destek olup otizmli çocukları müzikle buluşturmak istiyorum. Piyano başında kendimi çok rahat hissediyorum."

KORO İLE TAKIM RUHU KAZANDILAR

2009 yılında İZOT İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu şefi, müzik öğretmeni ve müzikolog Dr. Orçun Berrakçay ile tanışan Sercan, 40 kişiden oluşan bu orkestrada Engelliler Haftası süresince çeşitli etkinliklere katılacak. Orkestra, 15 Mayıs Çarşamba akşamı Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi'nde verecekleri konsere hazırlanıyor. Konserin provaları sırasında bilgi veren Orçun Berrakçay, İZOT İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu olarak 18 Nisan 2013 tarihinde çalışmalara başladıklarını anlattı. 4 öğrenci ile çıktıkları yolda 2013 yılında 20, 2014 yılında 30, 2015 yılında da yaklaşık 40 öğrenciye kadar ulaştıklarını söyleyen Berrakçay, "Bize gönüllü olarak destek veren eğitimcilerimiz ve sevgili ailelerimiz ile kısa sürede bir takım ruhu kazandık. Otizm konusunda deneyimli müzik öğretmenlerimiz ve gönüllü eğitimcilerimizle kadromuzu genişlettik. Dünyada otizmli bireylerden kurulmuş en büyük orkestra ve koro olan İZOT bu güne kadar yaklaşık 150 konser verdi. En küçük katılımcısı 11, en büyüğü ise 34 yaşında olan İZOT’un yaş ortalaması 17’dir. 1 katılımcımız üniversite mezunu, 4 katılımcımız ise üniversitelerin müzik bölümlerinde lisans öğrencisidir. Ayrıca 5 katılımcımız İzmir ve Manisa’daki güzel sanatlar liselerinin müzik bölümlerinde eğitim hayatlarına devam ediyor. Sercan da müzikte özel yeteneğe sahip gençlerimizden biri" dedi.