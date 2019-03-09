Serçelere ıslık çalan adam

MUSTAFA KURT - Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Suriyeli Muhammet Zekeriya Duyari, ıslıkla çağırdığı serçeleri elleriyle besliyor.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle 8 yıl önce ülkesini terk ederek Alanya'ya yerleşen 60 yaşındaki emlakçı Duyari, her gün düzenli olarak gittiği parkta yem verdiği serçelerle iletişim kurmayı başardı. Önceleri attığı ekmek ve simit parçalarını yerde yiyen serçeler, bir süre sonra Muhammet Zekeriya Duyari'nin avuçlarına konarak ekmek ve simitleri yemeye başladı.

Duyari'nin 5 yıl boyunca her gün aynı saatte gittiği parkta serçelerle kurduğu bağ, hem turistlerin hem de vatandaşların dikkatini çekti.

Her gün deniz kıyısındaki parka gelerek serçelerle konuşan Muhammet Zekeriya Duyari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce kuşlarla hiçbir iletişiminin olmadığını söyledi.

Suriye'den 8 yıl önce ayrılarak Türkiye'de yaşamaya başladığını anlatan Duyari, "Hava almak ve rahatlamak için dışarıya çıkmış ve bir parkta oturmuştum. Bu sırada yanıma gelen serçelere simit parçalarını vermeye başladım. Serçeler bana yakınlaştıkça onlara ilgim arttı. Daha sonra ekmek getirmeye başladım ve artık her gün onları görmeye geliyorum. Onları görmeden edemiyorum. Kuş merakım da böylece başladı." dedi.