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  4. Serçelerin 'ekmek kavgası' anbean görüntülendi

Serçelerin 'ekmek kavgası' anbean görüntülendi

İLGİNÇ HABERLER  | 29.05.2020 10:35 | Son Güncelleme

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, serçelerin kendileri için bırakılan ekmek parçası için girdikleri mücadele ve beslenmeleri renkli görüntüler oluşturdu. Yiyeceği paylaşmak istemeyen iki kuşun mücadelesi anbean kaydedildi.

Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir bahçenin köşesine bırakılan bir parça Ramazan pidesini fark eden serçeler, bir anda ekmeğin etrafını sardı. Gagalarıyla ekmekten minik parçalar koparan serçelerin, zaman zaman paylaşamadığı da oldu. Serçelerin arasındaki 'ekmek kavgası' ise kısa soluklu anlık mücadelelere sahne olurken, bu anlar anbean görüntülere de yansıdı. DHA muhabirinin görüntülediği ve ortaya renkli anların çıktığı beslenme mücadelesinde, ekmeği kısa sürede bitiren serçeler daha sonra yeni yiyecek arayışına girerek bahçeden ayrıldı.


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