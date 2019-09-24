Serçin'e flamingo akını

Ediz VERDİOĞLU/SÖKE (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinin doğa cenneti Serçin Mahallesi, sonbaharın gelmesiyle birlikte yine flamingoların akınına uğradı. Doğal güzelliğiyle nefes kesen Serçin Mahallesi, bu yıl da kuş cennetine döndü.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Ekoturizm Merkezi seçilen Serçin, sonbaharla birlikte kuş gözlemcilerini ve fotoğrafçıları için doğal plato oldu. Özellikle gün doğumu ve batımında eşsiz manzaranın oluştuğu bölge, çadır kampı yapıp, fotoğraf çekmek isteyenlerin de uğrak yerlerinden biri haline geldi. Bölgeye gelen misafirler, Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Ekoturizm Merkezi'nden ücretsiz bisiklet kiralayıp, bölgeyi gezebiliyor, flamingoları görüntülüyebiliyor.

FOTOĞRAF



