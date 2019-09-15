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Serdar Adalı'nın annesi Özen Adalı, Adana'da toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 15:55 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Serdal Adalı'nın dün vefat eden annesi Özen Adalı (82), memleketi Adana'da toprağa verildi.

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Serdal Adalı'nın dün vefat eden annesi Özen Adalı (82), memleketi Adana'da toprağa verildi.
Bir süredir tedavi gördüğü Bodrum'da dün vefat eden Özen Adalı?nın cenazesi, hava yoluyla memleketi Adana?ya getirildi. Bugün Adana Asri Mezarlığı?ndaki cenazeye yakınları, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Adanaspor Başkanı Bayram Akgül ile siyaset, spor ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Taziyeleri kabul eden Serdal Adalı?yı, sevenleri acı gününde yalnız bırakmadı.
Özen Adalı?nın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.

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