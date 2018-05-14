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Serdar Bilgili'ye babalık davası! Nazlı Çelik'le yeni evliyken...

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.05.2018 15:11 | Son Güncelleme

İş dünyasının önde gelen isimlerinden Beşiktaş Spor Klubü eski başkanı Serdar Bilgili, özel hayatındaki magazinsel haberlerle gündeme yine bomba gibi düştü! Serdar Bilgili, Nazlı Çelik'le yeni evliyken, Amerikalı güzellik ve makyaj uzmanı Ivy Sims’i hamile bıraktığı iddiası tartışma yarattı.

Serdar Bilgili'ye babalık davası! Nazlı Çelik'le yeni evliyken...

Ivy Sims ve Serdar Bilgili’nin 2012 yılında Bodrum’da ortak arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için organize edilen bir tekne partisinde tanışmalarından beri ilişki yaşadıkları ve sık sık görüşerek ilişkilerini uzun mesafe olarak sürdürdükleri iddia edildi. 2015 yılının Kasım ayında Vaughn Elizabeth ismini verdiği bir kız çocuğu dünyaya getiren Ivy Sims, çocuğun babasının Serdar Bilgili olduğu iddiasıyla İstanbul Aile Mahkemelerinde babalık davası açtı.

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NAZLI ÇELİK'LE YENİ EVLİYKEN HAMİLE BIRAKMIŞ!

Ivy Sims’in hamilelik başlangıcının, Bilgili’nin ünlü sunucu Nazlı Çelik ile evlenmesinden yaklaşık 2-3 hafta sonrasına denk geldiği ise gözlerden kaçmadı! Ünlü iş adamı Serdar Bilgili, 2015 yılı Sevgililer Günü’nde İspanya’nın başkenti Madrid’de Nazlı Çelik ile dünya evine girmiş fakat bu evlilik yalnızca 6 ay sürmüştü.

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ÇOCUĞU ALDIRMASINI İSTEDİ

Her ne kadar, Serdar Bilgili çocuğu aldırması için kendisine baskı yapıp, bu durumun gizli kalması için birtakım anlaşmalar yapmaya çalışsa da, Ivy Sims çocuğu doğurma kararı almış ve Serdar Bilgili de kendisini yeni doğan çocuğuyla birlikte yalnız başına bırakarak terk ettiği iddia edildi.

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BABALIK DAVASI AÇTI

Kasım 2015’te çocuğunu doğurmasının ardından Ivy Sims, Haziran 2016’da çareyi Türk Aile Mahkemelerinde aramak üzere Serdar Bilgili’ye karşı Avukatı Mert Yalçın aracılığı ile babalık davası açtı. Davada, doğum giderleri, hastane giderleri ve geçim giderleri olmak üzere toplam 200.000 TL, çocuk için aylık 15.000 dolar nafaka ve çocuğun babasının Serdar Bilgili olduğunun tespiti ile tayini talep edildi. Dava; Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve kayyıma da ihbar edilerek, davada temsil edilmesi için çocuğa kayyım atandı.

Anne Ivy Sims’in DNA talebinde bulunduğu ve yaklaşık 2 yıl önce açılan babalık davasına ilişkin yargılamada gizlilik kararı verilmiş olup yargılama halen devam etmektedir.

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KAYYIM ÇOCUK ADINA TEKRAR DAVA AÇTI

Serdar Bilgili’ye karşı açılan diğer babalık davalarında verilen kararlar magazin gündemini sarsmış olup, bu davadan çıkacak olan karar da büyük bir merak içinde beklenmekte iken; bir diğer hamle de küçük çocuk adına kayyım da bir başka babalık davası açarak hukuki süreci devam ettirdi.

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