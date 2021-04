Serdar Karagöz kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğüne getirildi

Öğrencilik dönemlerinde üniversite bünyesinde Sosyal Bilimler kulübünü kuran Serdar Karagöz, burayı kısa zaman içerisinde entelektüel bir platforma dönüştürdü. Her düşünce ve fikrin özgürce tartışıldığı kulüp çatısında birçok seminer ve atölye çalışmaları organize eden Serdar Karagöz, 28 Şubat Türkiye’sinin yasaklarına, inanç, düşünce ve yaşam tarzına yönelik baskılara arkadaşları ile beraber çalışmalar yürüttü.

Elde ettiği bilgi birikimini; eleştirel düşünceyi olumlayan Frankfurt ekolünün o dönemlerdeki temsilcisi Bilgi Üniversitesi’nde ve yine aynı ekolün ABD’deki temsilcisi The New School University bünyesinde şekillendiren Serdar Karagöz, kendisini idealizm ve gerçekçilik arasında konumlandırıyor. Henüz genç yaşında birçok başarıya imza atan Serdar Karagöz, çalışma yaşamında ortaya koyduğu işlerde de yine kendi düşünce altyapısını yansıtıyor.

Yine aynı üniversitede, İnsan Hakları Hukuku alanında yüksek lisansa başlayan Serdar Karagöz, İnsan Hakları Hukuku yüksek lisans programı kapsamında arabuluculuk ve uzlaştırma eğitimi de aldı. Çatışmaların yönetilmesi ve iletişimi alanlarına yoğunlaşan Serdar Karagöz, bu dönemlerde evlenerek Zeynep adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Zeynep'in annesiyle ayrılan Serdar Karagöz, çalışma hayatına, 2005 tarihinde, Avrupa Birliği fonları kapsamında çeşitli projelere danışmanlık ederek başladı. Birçok AB projesinde de proje yürütücüsü, genel sekreteri, yöneticisi olarak görev alan Serdar Karagöz, 2008 tarihinde Turkuvaz Medya Grubu’na Yönetici Adayı olarak katıldı. Belirli dönemlerde grubun bütün departmanlarında Yönetici Adayı (MT) olarak görev alan Serdar Karagöz, kendisini başarılı bir sürece yönlendirecek hayatında, eğitimine nokta koymamaya karar aldı.

2010 tarihinde ABD’de New School University’de Medya çalışmaları alanında bir yüksek lisans programına başlayan Serdar Karagöz, eğitimini tamamladığında da New York Times’de Syndication Departmanı’nda ona başarılar getirecek iş hayatına ilk adımını attı. Bundan sonraki adımlarında New York Times bünyesinde edindiği tecrübeleri Turkuvaz Medya Grubu’na taşıma fırsatı bulan Serdar Karagöz, 2012-2014 yıllarında A Haber Televizyonu Birleşmiş Milletler Diplomasi Muhabiri olarak görev aldı.