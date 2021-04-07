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Serdar Karagöz kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğüne getirildi

07.04.2021 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT Genel Müdür Yarcımlığı yapan Serdar Karagöz, Şenol Kazancı’nın yerine Anadolu Ajansı’nda Genel Müdürlüğe getirildi. Batı ve Doğu kaynaklarına hâkim olduğu bilinen ve entelektüel, eleştirel düşünceyi olumlayan Serdar Karagöz, disiplinler arası okuma ve gündelik hayata dökülmüş akademik çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

Serdar Karagöz kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğüne getirildi

Elde ettiği bilgi birikimini; eleştirel düşünceyi olumlayan Frankfurt ekolünün o dönemlerdeki temsilcisi Bilgi Üniversitesi’nde ve yine aynı ekolün ABD’deki temsilcisi The New School University bünyesinde şekillendiren Serdar Karagöz, kendisini idealizm ve gerçekçilik arasında konumlandırıyor. Henüz genç yaşında birçok başarıya imza atan Serdar Karagöz, çalışma yaşamında ortaya koyduğu işlerde de yine kendi düşünce altyapısını yansıtıyor.

SERDAR KARAGÖZ KİMDİR?

25 Mayıs 1981 tarihinde Sakarya’da doğan Serdar Karagöz, ilk, orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra, üniversite lisans eğitimini de İstanbul'da yer alan Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde bitirdi.

Öğrencilik dönemlerinde üniversite bünyesinde Sosyal Bilimler kulübünü kuran Serdar Karagöz, burayı kısa zaman içerisinde entelektüel bir platforma dönüştürdü. Her düşünce ve fikrin özgürce tartışıldığı kulüp çatısında birçok seminer ve atölye çalışmaları organize eden Serdar Karagöz, 28 Şubat Türkiye’sinin yasaklarına, inanç, düşünce ve yaşam tarzına yönelik baskılara arkadaşları ile beraber çalışmalar yürüttü.

Yine aynı üniversitede, İnsan Hakları Hukuku alanında yüksek lisansa başlayan Serdar Karagöz, İnsan Hakları Hukuku yüksek lisans programı kapsamında arabuluculuk ve uzlaştırma eğitimi de aldı. Çatışmaların yönetilmesi ve iletişimi alanlarına yoğunlaşan Serdar Karagöz, bu dönemlerde evlenerek Zeynep adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Serdar Karagöz kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğüne getirildii

Zeynep'in annesiyle ayrılan Serdar Karagöz, çalışma hayatına, 2005 tarihinde, Avrupa Birliği fonları kapsamında çeşitli projelere danışmanlık ederek başladı. Birçok AB projesinde de proje yürütücüsü, genel sekreteri, yöneticisi olarak görev alan Serdar Karagöz, 2008 tarihinde Turkuvaz Medya Grubu’na Yönetici Adayı olarak katıldı. Belirli dönemlerde grubun bütün departmanlarında Yönetici Adayı (MT) olarak görev alan Serdar Karagöz, kendisini başarılı bir sürece yönlendirecek hayatında, eğitimine nokta koymamaya karar aldı.

2010 tarihinde ABD’de New School University’de Medya çalışmaları alanında bir yüksek lisans programına başlayan Serdar Karagöz, eğitimini tamamladığında da New York Times’de Syndication Departmanı’nda ona başarılar getirecek iş hayatına ilk adımını attı. Bundan sonraki adımlarında New York Times bünyesinde edindiği tecrübeleri Turkuvaz Medya Grubu’na taşıma fırsatı bulan Serdar Karagöz, 2012-2014 yıllarında A Haber Televizyonu Birleşmiş Milletler Diplomasi Muhabiri olarak görev aldı.

Sabah Gazetesi’nde de ABD gündemini ele alan yazılar yazan Serdar Karagöz, televizyon ve gazete alanında kariyerini geliştirdi. Dijital yayıncılığa da adım atan Serdar Karagöz, ABD gündemini takip eden "usasabah" adında web portalını kurdu.

ABD’de geçen son derece dolu senelerin ardından Türkiye’de Sabah Gazetesi Dış Haberler Müdürü olarak görev alan Serdar Karagöz, Daily Sabah Gazetesi’nin kuruluş çalışmalarına başladı.

2014’te Türkiye Daily Sabah Gazetesi’nin Kurucu Genel Yayın Yönetmeni olarak gazetenin ilk sayısını çıkaran Serdar Karagöz, kısa zaman içerisinde Türkiye’nin en çok referans gösterilen İngilizce gazetesi olan Daily Sabah’uın bugün hala Arapça, Almanca ve Rusça servisleri de çıkarmasını sağladı.

Yurtdışında aldığı eğitim, New York Times tecrübesi ve arkasından Türkiye'ye gelerek Daily Sabah'ın kurulması da dahil bir çok vizyoner oluşumla dikkatleri üzerinde çeken Serdar Karagöz, “TRT Wolrd” ve “TRT Arabic” kanallarını bünyesinde barındıran TRT Uluslararası Haber Kanalları Genel Yayın Yönetmenliğine atandı.

En son, TRT Genel Müdür Yardımcılığı yapan Serdar Karagöz, Nisan 2021’de Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğüne atandı.

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