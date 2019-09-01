Serdar Kuzuloğlu 3. Beylikdüzü Sahaf Festivali’nde kitapseverlerle buluştu

Beylikdüzü Belediyesi tarafından 6’ncı Barış ve Sevgi Buluşmaları kapsamında düzenlenen 3. Beylikdüzü Sahaf Festivali başladı. Festivalin ilk günkü konuğu olan gazeteci Serdar Kuzuloğlu, “Teknolojik cihazlar ve o cihazların ucundaki yazılımlar, bütün yaşam standartlarımızı, terimlerimizi, yaşam şekillerimizi, mutluluklarımızı ve mutsuzluklarımızı belirtiyor” dedi.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından 6. Barış ve Sevgi buluşmaları kapsamında düzenlenen 3. Beylikdüzü Sahaf Festivali kitapseverlerin beğenisine sunuldu. Festivalin ilk günü renkli görüntülere sahne olurken, söyleşilerin ilk günkü konuğu gazeteci Serdar Kuzuloğlu oldu. Çardak sohbetleri etkinliği olarak düzenlenen söyleşide Serdar Kuzuloğlu, ‘Kitapsız Dünyasının Sahafları’ adlı bir söyleşi gerçekleştirdi. Dijitalleşen dünyanın günümüzde getirdiği iletişim sorunları üzerine konuşan Kuzuloğlu, kitapların insanların hayatında daha fazla yer almaları gerektiğini söyledi. İnsanların günümüzde sadece ‘tüketici’ durumda olduğuna ve sahte ihtiyaçların alışveriş çılgınlığına sürüklediğine değinen Serdar Kuzuloğlu, bilinçli olarak davranışların kontrol edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

“Teknolojik yazılımlar bizim yaşam standartlarımızı belirliyor”

Sosyal medya mecralarının hayatımızda belirleyici bir yere sahip olduğunu aktaran Kuzuloğlu, “Teknolojik cihazlar ve o cihazların ucundaki yazılımlar, bütün yaşam standartlarımızı, terimlerimizi, yaşam şekillerimizi, mutluluklarımızı ve mutsuzluklarımızı belirtiyor. Örnek olarak ‘Tik Tok’ sayesinde başkaları adına mahcup olmayı öğrendik. Bugün sunumumu hazırlarken dayanamadım, Twitter’a yazdım Tik Tok uygulamasını kullanan ailenin bireyi anladım bir hallere girmiş ama diğer aile bireylerini nasıl ikna ediyor? Anne ve babasına o hareketleri nasıl yaptırıyor. Öyle haller var ki düşünün üst komşunuz, Tik Tok’ta seyrediyorsunuz ciddiye alınacak hali kalmıyor. 20 saniyelik videolarla, 60 saniyelik Instagram video paylaşımlarıyla bilgi edindiğimiz dünyada bir de klasikler var. Romanlar var, öyküler var ve ne acıdır ki kitaplar tatmadan tadını anlatabileceğiniz bir şey değil. Muhteşem pişirilmiş bir nohudu tarif edebilir misiniz? Belki birkaç sayfa yazarak, uğraşarak onunla ilgili bir fikir verebilirsiniz ya da benzetmeler yapabilirsiniz. Böyle bir çağda kitap nasıl var olacak? Bir yerde oturup eline bir şey alacaksın ve başka bir şeyle uğraşmayacaksın, bir gözün kitaptayken başka bir meşgalen olmayacak. Yukarından sürekli bildirim gelmeyecek ve başka bir uğraşın olmayacak. Bütün dikkatini vereceksin, belin ağrıyacak, bunların hepsi zor. Bunların yeni yöntemlerini bulmalıyız ama Tik Tok gibi şeylerle de değil. Başka ara formlar bulacağız, bulmamız gerekiyor. Tik Tok isteyenlere kitabın içeriğini nasıl aktarabiliriz, bunla ilgili bir şeyler bulacağız mutlaka” dedi.