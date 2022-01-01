Serdar Noorzad kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi...

Noorzad Petro Kimya Genel Müdürü Serdar Noorzad, "Bu anlayıştan hareketle, Türkiye'yi küresel ölçekte temsil eden bir kimya şirketi olarak dijitalleşme hedefimizi 2021'deki hızımızla 2022'de de sürdüreceğiz. Faaliyetlerimizi her alanda sürdürülebilir değerlerle yürütüyoruz. 2022'de de bu böyle devam edecek" dedi.

Pandemi döneminde artan dijital tüketimi ve değişen müşteri alışkanlıklarını yakından takip ettiklerine dikkat çeken Serdar Noorzad, "Bunun bir sonucu olarak rekor müşteri kazanımı ile 2021 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artışla ettik.

Serdar Noorzad, 2022'yi Türkiye için, "Türkiye; genç nüfusa sahip, teknolojiyi seven, teknolojik gelişmelere hızlı ayak uyduran ve tüketen ve dijitalleşmeyi hedefleyen şirketlere sahip bir ülke olarak bünyesinde barındırdığı bu potansiyellerle 2022 yılının ve gelecek yılların şekillenmesinde özellikle bölgemizde ve dünyada etkili olacak. Türkiye, pandemi sonrası dönemde oluşacak yeni küresel üretim ve lojistik haritasında önemli bir merkez olma fırsatını değerlendirecek. Dijitalleşmenin getirisiyle, teknolojinin içine doğan genç nüfus potansiyeliyle, ekosisteme dahil olan yerli yeni girişimlerle, üretilen yeni teknolojilerle 2022 yılı ve sonrası için de avantajlı bir konuma ulaşacak" şeklinde değerlendirdi.



