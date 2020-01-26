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Serdar Ortaç: Alın yazım böyleymiş!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 14:49 | Son Güncelleme

Serdar Ortaç, '14 Şubat'a yalnız gireceğim. Alın yazım böyleymiş' dedi.

Serdar Ortaç: Alın yazım böyleymiş!

Serdar Ortaç önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı.

14 Şubat’la ilgili konuşan şarkıcı, “Yalnız gireceğim. Kendimi seviyorum. Böyle tek mutluyum. Sağlığım yerinde olsun yeter. Alın yazım böyleymiş” ifadelerini kullandı. (Gecce)

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serdar ortaç, 14 şubat,

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