Serdar Ortaç: Alın yazım böyleymiş!

Serdar Ortaç önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere yakalandı.

14 Şubat’la ilgili konuşan şarkıcı, “Yalnız gireceğim. Kendimi seviyorum. Böyle tek mutluyum. Sağlığım yerinde olsun yeter. Alın yazım böyleymiş” ifadelerini kullandı. (Gecce)

