Serdar Ortaç: Alın yazım böyleymiş!

Serdar Orta\u00e7 \u00f6nceki ak\u015fam Ni\u015fanta\u015f\u0131'nda objektiflere yakaland\u0131.\n14 \u015eubat\u2019la ilgili konu\u015fan \u015fark\u0131c\u0131, \u201cYaln\u0131z girece\u011fim. Kendimi seviyorum. B\u00f6yle tek mutluyum. Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131m yerinde olsun yeter. Al\u0131n yaz\u0131m b\u00f6yleymi\u015f\u201d ifadelerini kulland\u0131. (Gecce)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130\u00c7a\u011fatay Ulusoy'dan sat\u0131l\u0131k!Tarkan\u2019dan AFAD'a ba\u011f\u0131\u015f! Tam... Mucize Doktor'un K\u0131v\u0131lc\u0131m'\u0131 cesur pozlar\u0131yla y\u00fcrek hoplat\u0131yor
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