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Serdar Ortaç Cansu Dere itirafı sonrasında gündemde! Nehir Erdoğan akıllara geldi

22.01.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serdar Ortaç'ın Cansu Dere ile ilgili itirafı akıllara Nehir Erdoğan'ı getirdi. Cansu Dere'ye platonik aşık olduğunu söyleyen Serdar Ortaç yıllar önce benzer bir açıklamayı Nehir Erdoğan için de yapmış. Hatta Ortaç yine bahsettiği Nehir Gözlüm şarkısını da Erdoğan'a yazdığını söylemiş...

Serdar Ortaç Cansu Dere itirafı sonrasında gündemde! Nehir Erdoğan akıllara geldi

Serdar Ortaç ‘Şarkılar Bizi Söyler’ propramında Sadakatsiz'in yıldızı Cansu Dere ile ilgili itirafıyla gündeme geldi. Serdar Ortaç "Cansu Dere’ye platonik aşıktım" diyerek 'Nehir Gözlüm' şarkısını Cansu Dere'ye yazdığını itiraf etti. Bu itiraf sonrası Serdar Ortaç'ın bir dönem Nehir Erdoğan ile ilgili de benzer bir açıklaması olduğu ortaya çıktı.

Serdar Ortaç 2003’te bir TV programında karşılaştığı oyuncu Nehir Erdoğan’a vurulduğunu 2005’te şu sözlerle ifade etmişti: "Gözümün önünden o tertemiz hali hiç gitmedi. Platonik bir aşktı bu... Bir gece oturup ‘Nehir Gözlüm’ü yazdım. Aylar, yıllar geçmesine rağmen kendisine bir türlü açılamadım. Keşke açılsaydım. Şu an yakın arkadaşım Ömer Durak ile birlikte.”

Serdar Ortaç yıllar sonra itiraf etti: Cansu Dere’ye platonik aşıktımSerdar Ortaç yıllar sonra itiraf etti: Cansu Dere’ye platonik aşıktım

NEHİR GÖZLÜM SÖZLERİ

"Kısmeti bağlı dediler/Gülüşü candan edalı dediler/Ah delikanlı yüreğim/ Bu gece senden utandı dediler/ Kendimi kandırmadım/ Senden kurtulamadım/Kaç kere sevdi yüreğim/Sen gibisini bulamadım/Bu dünyayı yakacak mısın?/Bana aşık olacak mısın?/İlk kez aşık olmuş gibi/Yüreğimden taşacak mısın?/Bana evet diyecek misin?/ Yoksa öpüp gidecek misin?/Nehir gözlüm aşkım için/Her şeyini verecek misin?"


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Anahtar Kelimeler:
Cansu Dere Nehir Erdoğan Serdar Ortaç
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