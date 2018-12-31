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Serdar Ortaç: Chloe'den daha önemli dertlerim var

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.12.2018 09:21 | Son Güncelleme

Sürekli boşanacakları haberleriyle gündem olan ve 2.5 aydır ayrı ülkelerde olan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan yeni yıla da ayrı giriyor. Ortaç eşiyle ilgili sorulara ise "daha önemli sorunlarım var" yanıtını veriyor.

Serdar Ortaç konser öncesi muhabirlere yakalandı, son günlerde yaşadıklarını özetleyen Ortaç, yağmura aldırmadı şarkılarını seslendirdi.

Kardeşinin durumuyla ilgili herkesten dua isteyen ünlü popçu, tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Eşi Chloe Loughnan ile yeni yıla ayrı gireceklerini sözlerine ekleyen Ortaç, uzun zamandır görüşemedikleri sorusuna "İrlanda'daki eşim Chloe yılbaşında benimle olmayacak. Ama Chloe'den önemli dertlerim var. O da kardeşimin sağlığı" dedi.

Bir süredir boşanacakları konuşulan ikili her fırsatta bu iddiaları yalanlıyor. Amerika’da motosiklet kazası geçiren Serdar Ortaç’ın eşi Chloe Loughnan'ın tedavisi ise yurt dışında devam ediyor.


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