Serdar Ortaç: Chloe'den daha önemli dertlerim var

Serdar Ortaç konser öncesi muhabirlere yakalandı, son günlerde yaşadıklarını özetleyen Ortaç, yağmura aldırmadı şarkılarını seslendirdi.

Kardeşinin durumuyla ilgili herkesten dua isteyen ünlü popçu, tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Eşi Chloe Loughnan ile yeni yıla ayrı gireceklerini sözlerine ekleyen Ortaç, uzun zamandır görüşemedikleri sorusuna "İrlanda'daki eşim Chloe yılbaşında benimle olmayacak. Ama Chloe'den önemli dertlerim var. O da kardeşimin sağlığı" dedi.

Bir süredir boşanacakları konuşulan ikili her fırsatta bu iddiaları yalanlıyor. Amerika’da motosiklet kazası geçiren Serdar Ortaç’ın eşi Chloe Loughnan'ın tedavisi ise yurt dışında devam ediyor.



