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Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ı kızdırdı

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.08.2018 20:01 | Son Güncelleme

Yakın arkadaşı Bengü'nün düğününe katılan Serdar Ortaç, yeni evli çifte öğüt verirken "Benden önce çocuk yapacağınız kesin" demesi eşi Chloe Loughnan'ı kızdırdı.

Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'ı kızdırdı

2014 yılında manken Chloe Loughnan ile dünya evine giren Serdar Ortaç, yakın arkadaşı Bengü ve Selim Selimoğlu'nun düğününe katıldı. Selimoğlu çiftine bebek yapın çağrısında bulunan Ortaç, eşi Chloe Loughnan'ı kızdırdı.

Cadde'de yer alan habere göre, Bengü'nün düğününde mini konser veren Serdar Ortaç, Bengü ve Selim çiftine mutlu evliliğin sırrını verdi.

Sahnede küçük bir konuşma yapan Ortaç, "Harika bir evlilik olsun.Birbirinize kızsanız bile kızdığınız zamanlarda biraz nefes alın. Ertesi gün rahatlar ve bir daha bir şey söylemezsiniz. Benimki öyle yapıyor. Ben her zaman onu kızdıracak bir şeyler yapıyorum. Benden önce çocuk yapacağınız kesin" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
serdar ortaç Chloe Loughnan

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