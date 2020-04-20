MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Serdar Ortaç: Durum çok zor ödeme yapamıyorum

Serdar Ortaç: Durum çok zor ödeme yapamıyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2020 09:13 | Son Güncelleme

Şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gün Emirgan'da objektiflere yansıdı. Ortaç, koronavirüsü nedeniyle işlerinin akmasına isyan etti.

Serdar Ortaç: Durum çok zor ödeme yapamıyorum

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Seçil Gür ile ilişkilerine son veren Serdar Ortaç önceki gün Emirgan'da bisiklet turu atarken görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ortaç, “Bu dönemde evde yalnız nasıl zaman geçiyor?” sorusuna “Bir şekilde geçiyor pek bir şey yapmıyorum” cevabını verdi.

ortacserdar_16_9_1587287755

“ÖDEME YAPAMIYORUM”

Sözcü'de yer alan habere göre, bu zamanda üretim yapamadığını söyleyen Ortaç, muhabirlerin “Borçlarınızı ödeye biliyor musunuz?” sorusuna ise “Çok zor abi, ödeme yapamıyorum. Gerçekten çok zor. “ diyerek ekonomik olarak sıkıntı yaşadığını belirtti.

640x480

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAtatürk'ü yakışıklı bulmuştu! Yasak aşkla kraliçe olduAtatürk'ü yakışıklı bulmuştu! Yasak aşkla kraliçe oldu
Survivor Yasin diskalifiye mi olacak? Survivor Yasin diskalifiye mi olacak?
Pis Yedili'nin çılgın Orço'su son haliyle şaşırttı!Pis Yedili'nin çılgın Orço'su son haliyle şaşırttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
serdar ortaç, ekonomik sıkıntı,

En Çok Okunan Haberler

Balıkesir'de jandarma ekiplerine hain saldırı

Balıkesir'de jandarma ekiplerine hain saldırı

Endişelendiren haber! Türkiye, Çin'i geride bıraktı

Endişelendiren haber! Türkiye, Çin'i geride bıraktı

Survivor'da yumruk yumruğa kavga!

Survivor'da yumruk yumruğa kavga!

Her satırı korkunç! Eşi ve kızına işkence etti, tahliye olunca böyle bulundu

Her satırı korkunç! Eşi ve kızına işkence etti, tahliye olunca böyle bulundu

İBB Başkanı İmamoğlu açıkladı: 23 Nisan'dan 1 Mayıs'a kısıtlama gelebilir

İBB Başkanı İmamoğlu açıkladı: 23 Nisan'dan 1 Mayıs'a kısıtlama gelebilir

Mansur Yavaş 'En büyük projem' demişti! 'Büyük bir heyecanla başlattık'

Mansur Yavaş 'En büyük projem' demişti! 'Büyük bir heyecanla başlattık'

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Mesajları ifşa etti! 'Benden sana iş çıkmaz'

Mesajları ifşa etti! 'Benden sana iş çıkmaz'

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bomba açıklamalar! 'Sevgilimin parası...'

Bomba açıklamalar! 'Sevgilimin parası...'

Seda Sayan'dan servet değerinde yatırım

Seda Sayan'dan servet değerinde yatırım

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bitmedi senin borçlarında yıllardır ben kendimi bildim bileli ağlıyorsun be yeterrrrrrr..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aleyna Tilki gece yarısı paylaştı! 'Ben yıldız olmak istemiyorum'

Gece yarısı paylaştı! Olay oldu

Ekmeği yakarak dezenfekte eden Nazan Öncel sosyal medyanın diline düştü

Nazan Öncel sosyal medyanın diline düştü! Ekmek alev aldı

Aslı Enver ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Tunçeri'nin aşk defteri kabarık

Gündeme bomba gibi düştü! Aşk defteri kabarık

Aslı Enver’in yeni aşkı Kerem Tunçeri'nin özel mesajları ifşa oldu

Özel mesajları ifşa oldu! 'Atsana biraz daha...'

Survivor Yasin kimdir? Yasin Obuz diskalifiye mi olacak? Survivor Yasin'in hayat hikayesi

Survivor Yasin diskalifiye mi olacak?

Acun Ilıcalı Karayipler'de mahsur kalan Türkler için harekete geçti: Dışişleri Bakanlığı'ndan bana ulaştılar

Acun Ilıcalı Karayipler'de mahsur kalan Türkler için harekete geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.