Serdar Ortaç: Durum çok zor ödeme yapamıyorum

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Seçil Gür ile ilişkilerine son veren Serdar Ortaç önceki gün Emirgan'da bisiklet turu atarken görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ortaç, “Bu dönemde evde yalnız nasıl zaman geçiyor?” sorusuna “Bir şekilde geçiyor pek bir şey yapmıyorum” cevabını verdi.

“ÖDEME YAPAMIYORUM”

Sözcü'de yer alan habere göre, bu zamanda üretim yapamadığını söyleyen Ortaç, muhabirlerin “Borçlarınızı ödeye biliyor musunuz?” sorusuna ise “Çok zor abi, ödeme yapamıyorum. Gerçekten çok zor. “ diyerek ekonomik olarak sıkıntı yaşadığını belirtti.





