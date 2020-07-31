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Serdar Ortaç, eski eşi Chloe'ye 500 bin TL verdiği iddialarını yalanladı: Boşanmayı ben istedim

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2020 00:26 | Son Güncelleme

Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Logan ile ayrılığıyla ilgili itiraflarda bulundu. Chloe'ye yanında kalması için 500 bin TL teklif etti" iddialarına da yanıt veren Ortaç, "Bir kadına böyle bir şey teklif edilebilir mi?" dedi. Ayrılmayı kendisinin istediğini söyleyen Ortaç "Ayrılmadan önce Chloe yeni bir hayat kurmak için 3 lira istediyse ben 300 lira verdim" ifadelerini kullandı.

Haber Global ekranlarında yayınlanan Jülide Ateş'in sunduğu 40 programının bu haftaki konuğu ünlü şarkıcı Serdar Ortaç oldu.

"CHLOE'YE YANINDA KALMASI İÇİN PARA TEKLİF ETTİ Mİ?"

Serdar Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'dan boşandıktan sonra magazin gündeminde sık sık yer alan, "Chloe'ye yanında kalması için 500 bin TL teklif etti" iddialarını reddetti. Jülide Ateş'in "Chloe'ye yanınızda kalması için para teklif ettiniz mi?" sorusuna da yanıt veren Ortaç "Ben para teklifi etmedim. Hatta bana boşanacağımız gün neler yapabiliriz diye konuşuyoruz. Örneğin o bana '3 lira benim yeniden hayatı kurmama yeterli' dedi. Ben de ona dedim ki, 'Sen bana 9 sene can yoldaşlığı yaptın. Sana 3 değil 300 lira vereceğim' dedi. Ona göre anlaşıp el sıkıştık. Ama ondan öncesi yok. 'Sana 500 bin TL vereyim. Yanımda kal' gibi bir şey söz konusu olmadı. Bir kadına böyle bir şey teklif edilebilir mi?" ifadelerini kullandı.

"CHLOE İLE AYRILMAYI BEN İSTEDİM AMA..."

"Chloe olan evliliğnizde ayrılmayı kim istedi?" sorusu üzerine ise Ortaç şunları söyledi:

"Baktım ki mutlu değil ve konuşmasa bile ayrılmak istediğini hissettim. 'Ayrılalım' dedim. Ama o da hemen ayrılığa getirdi.
Chloe çok genç evlendi. Chloe'yi 19 yaşında tanıdım ve ilk tanıdığı adam bendim. Biraz bireysel yaşasaydı bu evlilik bitmezdi. Hiç bir zaman şımarmadı, karakteri sağlamdı. Hata varsa genç olması. Ama hata değil, şükür diyorum Benim de bir sürü hatam var. Boşandığım için pişmanım ama bir daha da olmaz. Başkasıyla yine evlenebilirim. Ama kesinlikle bizden olacak ve seveceğim Bütün yalınlığımla sevileyim istiyorum.

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SERDAR ORTAÇ PARASIZ MI?

Ortaç parasız kaldığı iddialarına ise "Şu an yaşayacak kadar param var. Evim, arabam ve bisikletim var. Çok zengin dostlarım var onlar bakar bana. Ama eskisi gibi yok eskide oturduğı evin yanındaki tüm evler benimdi. Oturduğum tepeyi komple almıştım sonra bu lanet harcamalar yüzünden hepsini sattım. Mecidiyeköy'de 11-12 katlı binam vardı orası da gitti. Baktığım zaman kendime çok kızıyorum ama yapacak bir
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"BUNDAN SONRA KUMAR OYNAMASAM HAYATIM DEĞİŞİR"

Kumar tutkusu nedeniyle çok eleştirilen ve kumarda büyük bir servet kaybettiği iddia edilen Serdar Ortaç, Jülide Ateş'in "Kumara tövbe ettim diyebilir misiniz?" sorusuna şoke eden bir yanıt verdi.

Ortaç, "Konser sırasında 23 yaşımda başladım.Kumarın bitirmediği şey yok. Uyanırsın gününü, yatarsın uykunu bitirir. Kendi oğlum olsa anlatırım ama o da anlamaz. Şimdi param yok oynamak istemiyorum. Ama korkuyorum ileride param birikirse tekrar oynar mıyım diye korkuyorum. O yüzden 'Tövbe ettim, bir daha oynamayacağım' diyemem. O iradem var mı ondan emin değilim. Oynamasam çok güzel olur, hayatım değişir" dedi.


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