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Serdar Ortaç “Evlilik dünyanın en güzel şeyi”

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.03.2019 01:55 | Son Güncelleme

Marmaris’te sahne alan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, hayranlarına parmağındaki yüzüğü göstererek, “Evlilik dünyanın en güzel şeyi” dedi.

Serdar Ortaç “Evlilik dünyanın en güzel şeyi”

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı'nın düzenlediği mitingin ardından sahne aldı. Ortaç yaklaşık bir saat sahnede kaldı. Sahnede Ortaç'a iki dansçı eşlik etti. Neşeli olduğu gözlenen ortaç hayranlarıyla uzun süre sohbet etti.

Parmağındaki evlilik yüzüğünü gösterip evliliğin dünyanın en güzel şeyi olduğunu belirten Ortaç, “Çok merak ediyorum, kaç kişi evli aramızda? İyi halt ettin abi, aferin çok iyi yaptın. Şaka bir yana arkadaşlar evlilik dünyanın en güzel şeyi. O yüzden bundan sonra kimseye sevgilim, canım, bir tanem demek yok. Sadece eşinize o kadar, kimse başkasına canım, cicim, balım demesin” dedi.

serdar

Seyirciyle sohbetinde annesinin bir sözünü paylaşan Ortaç, “Maalesef abla bende sarışın bir hanımla evlendim. Annemin bir lafı Türkiye'nin en güzel kadınları hep esmer olur, sarışınlarla işin olmasın diyor. Ben demiyorum, annem diyor” ifadelerini kullandı.

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