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Serdar Ortaç’ı şoke eden tepki: Sen adam değilsin! | Serdar Ortaç kimdir?

Geçtiğimiz akşam Bebek’te Seçil Gür ile bir mekandan çıkan Serdar Ortaç magazincilerle karşılaştı. Basın mensupları ile sohbet eden Ortaç, gelen soruları yanıtladı. “Hayatınızın film olmasını ister misiniz?” sorusu üzerine ise Seçil Gür, “Onun hayatını ben yazacağım.” Diyerek Serdar Ortaç hakkında bazı bilgiler paylaştı.

"Sen adam değilsin!"

Serdar Ortaç ve Seçil Gür önceki akşam Bebek’teki bir mekandaydı. Mekanda kapanış saati olan 19.00’a kadar kalan çift, çıkışta basın mensuplarıyla sohbet etti. Serdar Ortaç’a “Hayatınızın film olmasını ister misiniz?” sorusu yöneltildi. Araya giren Seçil Gür, “Ben yazacağım Serdar’ın hayatını” dedi. Ünlü popçunun değişken bir ruh hali olduğunu söyleyen Gür, “Üç kişiyle yaşıyorum” diye espri yaptı.

Serdar Ortaç muhabirlerin sorularını yanıtlarken, yoldan geçen bir vatandaş ünlü şarkıcıya “Ahmet Kaya’ya o hareketi yaptın ya, sen adam değilsin!” diye bağırdı. Ortaç, uzaklaşan adamın arkasından “Yapma be abi, yapma be abi” diye seslendi. 1999’daki MGD ödül töreninde “Kürtçe şarkı söylemek istiyorum” dediği için Ahmet Kaya’ya tepki gösteren sanatçılar arasında yer alan Ortaç, daha sonra pişmanlığını dile getirerek özür dilemişti.

SERDAR ORTAÇ KİMDİR? Serdar Ortaç, 16 Şubat 1970 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlk öğretimini Kocamustafapasa'da ve ortaokul öğretimini Suadiye Lisesi'nde tamamladı.Haydarpaşa Meslek Lisesinde torna-tesviye bölümünde liseyi bitirdi. Yüksek öğretimine Bilkent Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümünde başladı. Fakat öğrenimini tamamlamadan üniversiteden ayrıldı.

1993 senesinde İstanbul'da özel radyolarda program yapımcısı ve sunucu olarak çalıştı. Programlarını dinleyen bir plak yapımcısı tarafından Raks müzik şirketi ile anlaşma yaptı ve yazdığı şarkıları kendi sesi ile seslendirme şansını yakaladı ve ilk albümünü yaptı. 1994 yılında ilk albümü "Aşk İçin-Karabiberim" ile müzik dünyasına girdi. 1996'da ikinci albümü olan Yaz Yağmuru'nu yaptı. Bu albümün tamamını İspanyolca seslendirerek Meksika’da bir albüm yaptı. Beste fabrikası olarak anılan Serdar Ortaç, yurt içi ve yurt dışında yüzlerce konser verdi.

Serdar Ortaç, 1999 yılında askerlikten kurtulmak için hile yaptığı iddiasıyla on yıla kadar ağır hapisle yargılandı ve 54 gün Mamak Askeri Cezaevi'nde hapis yattı. Çapkınlıklarıyla ünlü ve aşk defterleri oldukça kabarık olan Serdar Ortaç, Banu Öztürk, Selin Toktay, Müge gibi birçok isimle birlikte oldu. KRAL TV Müzik Ödülleri töreninde Serdar Ortaç'ı tuvalet koridorunda; MGD gecesinde Ahmet Kaya'ya sergilediği tutum nedeniyle yumruklayarak iki dişini kıran müzisyen Cafer Arat, kasten yaralama ve tehdit suçlarından toplam 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ortaç, 2014 yılında Litvanya asıllı manken Chloe Loughnan ile dünya evine girdi ancak daha sonra boşanarak yollarını ayırdılar.

ALBÜMLERİ Aşk İçin (1994) Yaz Yağmuru (1996) Gecelerin Adamı (1998) Bilsem ki (1999) Asrın Hatası(2000) Okyanus (2002) Çakra (2004) Mesafe (2006) Nefes (2008) Kara Kedi (2010) Ray (2012) Bana Göre Aşk (2014) Çek Elini Kalbimden (2015) Serdar Bizi Diskoya Götür (2015) Gıybet (2016)