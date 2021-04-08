Serdar Ortaç’ı şoke eden tepki: Sen adam değilsin! | Serdar Ortaç kimdir?

Serdar Ortaç ve Seçil Gür önceki akşam Bebek’teki bir mekandaydı. Mekanda kapanış saati olan 19.00’a kadar kalan çift, çıkışta basın mensuplarıyla sohbet etti. Serdar Ortaç’a “Hayatınızın film olmasını ister misiniz?” sorusu yöneltildi. Araya giren Seçil Gür, “Ben yazacağım Serdar’ın hayatını” dedi. Ünlü popçunun değişken bir ruh hali olduğunu söyleyen Gür, “Üç kişiyle yaşıyorum” diye espri yaptı.
Serdar Ortaç muhabirlerin sorularını yanıtlarken, yoldan geçen bir vatandaş ünlü şarkıcıya “Ahmet Kaya’ya o hareketi yaptın ya, sen adam değilsin!” diye bağırdı. Ortaç, uzaklaşan adamın arkasından “Yapma be abi, yapma be abi” diye seslendi. 1999’daki MGD ödül töreninde “Kürtçe şarkı söylemek istiyorum” dediği için Ahmet Kaya’ya tepki gösteren sanatçılar arasında yer alan Ortaç, daha sonra pişmanlığını dile getirerek özür dilemişti.
Serdar Ortaç, 1999 yılında askerlikten kurtulmak için hile yaptığı iddiasıyla on yıla kadar ağır hapisle yargılandı ve 54 gün Mamak Askeri Cezaevi'nde hapis yattı.
Çapkınlıklarıyla ünlü ve aşk defterleri oldukça kabarık olan Serdar Ortaç, Banu Öztürk, Selin Toktay, Müge gibi birçok isimle birlikte oldu.
KRAL TV Müzik Ödülleri töreninde Serdar Ortaç'ı tuvalet koridorunda; MGD gecesinde Ahmet Kaya'ya sergilediği tutum nedeniyle yumruklayarak iki dişini kıran müzisyen Cafer Arat, kasten yaralama ve tehdit suçlarından toplam 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Ortaç, 2014 yılında Litvanya asıllı manken Chloe Loughnan ile dünya evine girdi ancak daha sonra boşanarak yollarını ayırdılar.
Serdar Ortaç, mekan çıkışından magazincilerin sorularını yanıtlarken, yoldan geçen bir vatandaş ise Ortaç’a “Sen adam değilsin!” diyerek tepki gösterdi. Bu tepkisinin nedeni ise daha sonra anlaşıldı. Serdar Ortaç, bu olaydan sonra mekanın kapanış saatine kadar basın mensupları ile sohbet etmeye devam etti.
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