Serdar Ortaç'ın Chloe şaşkınlığı! 'Her şeyi söylese ayvayı yedik'

Son dönemde biraz kilo aldığı gözlenen Serdar Ortaç, bu yöndeki soru üzerine “Hanımın sayesinde” diyerek, eşi Chloe’yu gösterdi.
Serdar Ortaç'ın Chloe şaşkınlığı!
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Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten başarılı şarkıcı, “Spora devam ediyorum. Bisiklet sürüyorum” şeklinde konuştu.
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Eşinin “Ben bol bol çalışıyorum valla” sözleri üzerine Ortaç, “Maşallah Türkçe’ye bak” dedi.
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Chloe'ye takılan ünlü popçu, “Helal olsun. Bütün öğrendiği şeyleri söylese ayvayı yedik” yorumunda bulundu.
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Eşinin düzgün Türkçe’si karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Serdar Ortaç, “İnanılmaz bir değişim” sözleriyle İrlandalı modele övgüler yağdırdı.
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"KOCAN NE DİYOR?"
Zaman zaman sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla dikkati çeken Chloe Loughnan, “Fotoğraf paylaşmadan önce Serdar Bey’e danışıyor musunuz?” sorusunu cevapladı.
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26 yaşındaki güzel, "Fotoğraf paylaşmadan önce bazen gösteriyorum ama hiç sorun yaşamıyoruz. Herkes ‘Kocan ne diyor’ diye merak ediyor” ifadelerini kullandı.
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Chloe Loughnan, "Plaja gidiyorum, bikini giyiyorum. Gayet normal bir şey. Niye kıskanacak?" şeklinde konuştu.
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