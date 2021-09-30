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Serdar Ortaç'ın eski aşkı Seçil Gür'den bomba itiraf: "Bana 'anne' diye seslendirdi"

30.09.2021 01:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'de yayınlanan "Müge ile Gülşen'le 2. Sayfa" programına, şarkıcı Seçil Gür konuk oldu. Seçil Gür, meslektaşı ve eski aşkı Serdar Ortaç ile biten ilişkisi hakkında şaşırtan bir itirafta bulundu.

Serdar Ortaç'ın eski aşkı Seçil Gür'den bomba itiraf: "Bana 'anne' diye seslendirdi"

Şarkıcı Seçil Gür, TV8'de ekrana gelen "Müge ile Gülşen'le 2. Sayfa" programında, Serdar Ortaç ile biten ilişkisi hakkında konuştu. Eski aşkı Ortaç ile ilgili itirafı ise olay oldu.

SEÇİL GÜR'ÜN SERDAR ORTAÇ İTİRAFI ŞAŞIRTTI!

Şarkıcı Seçil Gür, "Müge ile Gülşen'le 2. Sayfa" programında, eski aşkı Serdar Ortaç ile biten ilişkisi hakkında yaptığı itirafla şaşırttı. 35 yaşındaki şarkıcı, Serdar Ortaç’la beş yıllık evliliği 2019'da bitmiş olan Chloe Loughnan’a benzetilmesine de yanıt verdi.

Gür, Serdar Ortaç ile ayrıldıkları gün hakkında "Gözümün içine baka baka bu işin olmayacağına beni ikna etti. Bana olan sevgisizliğinden değildi ama hayatında bazı öncelikleri var. Bu önceliklerinden vazgeçmeyeceğini bana açık açık ifade etti. Serdar Ortaç'ın önceliği kendisidir." şeklinde konuştu.

"MUTSUZLUKTAN BESLENEN BİR İNSAN GİBİ GÖRÜNSE DE..."

Gür, Serdar Ortaç'ın mutsuz görünüşü hakkında ise "Ben dahil duygusal anlamda son 10 yıldır bir şeye bağımlı olduğunu düşünmüyorum. Mutsuzluktan beslenen bir insan gibi görünse de çok neşeli, kahkaha atan bir adamdır." yorumunda bulundu.

"BANA 'ANNE' DİYE SESLENİYORDU"

Ünlü popçunun yemeğine ve giysilerine kadar her şeyine özen gösterdiğini anlatan Gür, "İnanılmaz bir sevgi duydum. Annesi gibi üzerine titredim. Bana 'Anne' diye sesleniyordu, gülüyorduk. Serdar biraz bebektir. Belki bu benim hatamdı. Aç olduğunu biliyordum hemen karnını doyurmak için elimden geleni yapıyordum" dedi.

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"SARIŞINLARIN KADERİ"

Görünüşüyle Serdar Ortaç’ın eski eşi olan Chloe Loughnan’a benzetilen Seçil Gür, "Sarışınların kaderi. İkimiz de güzel kadınız, Serdar da zevkli adam" şeklinde konuştu.


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Seçil Gür Serdar Ortaç
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