Serdar Ortaç konseri sonrası yumruklar havada uçuştu

Serdar Ortaç, özel bir etkinlik için konser vermek üzere Karabük’e geldi. Sahneye çıkan ünlü şarkıcıyı görebilmek için binlerce kişi etkinlik alanındaki yerini aldı. Ortaç, birbirinden güzel parçalarını hayranları ile birlikte söylerken Karabüklülere unutulamayacak bir gece yaşattı.

ORTALIK KARIŞTI

Şarkıcı Ortaç’ın konserini tamamlamasının ardından iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken yumruklar havada uçuştu.

Polis ekiplerinin sevk edilmesinin ardından olay sona erdi.

Kaynak: İHA

