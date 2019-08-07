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Serdar Ortaç, Sivas'ta hayranlarıyla buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 01:01 | Son Güncelleme

SİVAS Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 'Gardaşlık Festivali'nde, ünlü sanatçı Serdar Ortaç Sivas'ta hayranlarıyla buluştu.

Serdar Ortaç, Sivas'ta hayranlarıyla buluştu

Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)- SİVAS Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 'Gardaşlık Festivali'nde, ünlü sanatçı Serdar Ortaç Sivas'ta hayranlarıyla buluştu.
Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesince dünyanın 4 bir yanındaki Sivaslıları buluşturmak için gerçekleştirilen 'Gardaşlık Festivali' sona erdi. Festivalin son gününde Serdar Ortaç hayranlarıyla buluştu. Kongre Müzesi Bahçesinde düzenlenen konsere Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, protokol üyeleri ve yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Ortaç söylediği şarkılarla ve sahne performansıyla Sivaslılara unutulmaz bir gece yaşattı. Konsere gelen vatandaşlar doyasıya eğlendi. Konser sonunda askerliğini Sivas'ta yapan Serdar Ortaç'a Sivas Valisi Salih Ayhan Ortaç'ın askerlik fotoğrafını ve Sivas Kongresi'nin 100'üncü Yıl Pulu'nu hediye etti.

FOTOĞRAFLI

Serdar Ortaç, Sivas'ta hayranlarıyla buluştuSerdar Ortaç, Sivas'ta hayranlarıyla buluştuSerdar Ortaç, Sivas'ta hayranlarıyla buluştuSerdar Ortaç, Sivas'ta hayranlarıyla buluştu

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