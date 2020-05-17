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Serdar Ortaç'tan bir maddi durum açıklaması daha!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2020 15:20 | Son Güncelleme

Şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gün Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı. Ekonomik durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ortaç, "Eskisi gibi zengin değilim" dedi.

Serdar Ortaç'tan bir maddi durum açıklaması daha!

Şarkıcı Serdar Ortaç, önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ortaç, konuyla ilgili şunları söyledi:

İş başka, arkadaşlık başka. Ben kimseyi yolda bırakmam. Önceden başlayan bir iş ve emek var. Hatta hep konuşuyorduk. 'Sonuçta bir aşk yaşadık. Bitince nasıl sürdüreceğiz?' diye. Kafamda hep deli sorular vardı.

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ortaç, tekrar bir araya gelmek isteyip, istemediğini soran muhabirlere şu yanıtı verdi: Aslında Seçil on numara, süper bir kız ama ben arıza bir adam olduğum için olmadı.

Ekonomik durumuyla ilgili açıklamalarda da bulunan Ortaç, şunları söyledi:

Eskisi gibi zengin değilim. Durumu toparladım, çok borcum yok. Çalışanların maaşlarını para oldukça ödüyorum. Onlar da bir şey demiyorlar.

Ortaç, geçtiğimiz günlerde "Ödeme yapamıyorum" diyerek ekonomik sıkıntı çektiğini belirtmişti.

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