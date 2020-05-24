Serdar Ortaç'tan bomba Acun Ilıcalı itirafı! 'Telefonu yüzüme kapadı'

Koronavirüs salgını nedeniyle evinde karantinada olan şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medya üzerinden bir radyo programına konuk oldu. 3-4 sene önce kendisine jürilik teklif eden Ilıcalı'ya "Reina'dayım gel" dediği için telefonun yüzüne kapatıldığını söyledi.

O SES TÜRKİYE İTİRAFI

O Ses Türkiye'de jüriliği kaçırdığını söyleyen Ortaç "Ben televizyonculuk yaparken her gün birinci oluyorduk. Şu an ki Survivor gibi… Televizyonculuk değişti. Diziler patladı. Yine program yapmak istiyorum. 3-4 sene önce Acun arayıp 'O Ses Türkiye diye yarışma yapıyorum. Kesin jüri olman lazım. Kenan Doğulu'yu da aradım' dedi.

Ben de 'Reina'dayım gel abi konuşalım' dedim. Acun da; 'Ben sana iş konuşalım diyorum sen beni Reina'ya çağırıyorsun' diye sinirlenip yüzüme kapadı telefonu. O Ses Türkiye öyle kaçtı" dedi.

Şarkıcı bu hikayesini kahkaha atarak anlattı.

Ortaç son dönemlerde parasız kaldığı ve borçlarını ödemekte zorlandığı haberleriyle gündeme geliyor.

