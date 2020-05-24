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Serdar Ortaç'tan bomba Acun Ilıcalı itirafı! 'Telefonu yüzüme kapadı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2020 07:03 | Son Güncelleme

Bir radyo programına konuk olan Serdar Ortaç, yıllar önce Acun Ilıcalı'nın kendisine O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapması için teklif götürdüğünü ancak verdiği cevapla Ilıcalı'nın telefonu yüzüne kapattığını söyledi.

Serdar Ortaç'tan bomba Acun Ilıcalı itirafı! 'Telefonu yüzüme kapadı'

Koronavirüs salgını nedeniyle evinde karantinada olan şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medya üzerinden bir radyo programına konuk oldu. 3-4 sene önce kendisine jürilik teklif eden Ilıcalı'ya "Reina'dayım gel" dediği için telefonun yüzüne kapatıldığını söyledi.

O SES TÜRKİYE İTİRAFI

O Ses Türkiye'de jüriliği kaçırdığını söyleyen Ortaç "Ben televizyonculuk yaparken her gün birinci oluyorduk. Şu an ki Survivor gibi… Televizyonculuk değişti. Diziler patladı. Yine program yapmak istiyorum. 3-4 sene önce Acun arayıp 'O Ses Türkiye diye yarışma yapıyorum. Kesin jüri olman lazım. Kenan Doğulu'yu da aradım' dedi.

Ben de 'Reina'dayım gel abi konuşalım' dedim. Acun da; 'Ben sana iş konuşalım diyorum sen beni Reina'ya çağırıyorsun' diye sinirlenip yüzüme kapadı telefonu. O Ses Türkiye öyle kaçtı" dedi.

Şarkıcı bu hikayesini kahkaha atarak anlattı.

Ortaç son dönemlerde parasız kaldığı ve borçlarını ödemekte zorlandığı haberleriyle gündeme geliyor.

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