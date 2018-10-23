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Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

MAGAZİN HABERLERİ  | 23.10.2018 10:24 | Son Güncelleme

Serdar Ortaç kısa bir süre önce kaza geçiren eşi Chloe Loughnan'nın yanına gitmeyince dedikoduların önünü alamadı! Ortaç hakkında çıkan dedikodularla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç’ın Miami’de kaza yapan eşi Chloe Loughnan’ın yanına gitmemesi ayrılık dedikodularını ayyuka çıkardı.

Sahne çalışmaları olduğunu söyleyen Ortaç’ın açıklaması çiftin arasının açıldığını boşanma konusunun yeniden gündeme geldiği şeklinde yorumlandı.

Çıkan haberlerin ardından Serdar Ortaç’tan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Ortaç şunları söyledi:

‘Serdar Ortaç eşiyle boşanıyor’ diyorlar, öyle bir şey yok. Daha yeni kaza yaptı hanım, sağlığına kavuşması için dua ediyoruz yani konuşulacak şeyler bile değil şu an.

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Serdar ortaç'ın eşi Chloe Loughnan iş için gittiği Miami'de trafik kazası geçirmiş, kaburgaları, kolu ve yüzünden darbe alan Loughnan ölümden dönmüştü.


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