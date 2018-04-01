MAGAZİN

Serdar Ortaç'tan Chloe'ye tanga yasağı

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.04.2018 10:49 | Son Güncelleme

Daha önce eşi Chloe Loughnan ile tanga yüzünden tartıştığı iddia edilen Serdar Ortaç ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı

Serdar Ortaç eşinin tangalı poz vermesini kabul etmeyince yine gündeme geldi

Tangalı poz vermedi

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48 yaşındaki popçu Serdar Ortaç kendisinden 22 yaş küçük İrlandalı manken Chloe Loughnan ile Haziran 2014'te evlenmişti.
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Serdar Ortaç geçen günlerde ''Yaşlandım artık. Ama şu bir gerçek ki, Chloe beni genç ve diri tutuyor. Onun yanında enerjiyle doluyorum. Eskiden elim, ayağım tutmuyordu. Evlendikten sonra toparlandım'' demişti.
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Serdar Ortaç baba olmak için yanıp tutuştuğunu her fırsatta dile getiriyor.
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Serdar Ortaç tam 4 yıldır ''Baba olmak istiyorum'' diyor, ama eşi buna yanaşmıyor. 26 yaşındaki Chloe Loughnan ''Mankenlik yapmak istiyorum'' diyerek anneliği ertelemişti.
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Serdar Ortaç'ın manken eşi Chloe Loughnan, katalog çekimi için Miami'ye gitti. Serdar Ortaç'ın uyarısı üzerine tangalı poz vermedi.
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Serdar Ortaç daha önce yaptığı açıklamalarda "Eşim istediğini giyer, ne giyeceğine karışmam. Öyle kıskançlıklar yapacak bir adam değilim" demişti.
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Anahtar Kelimeler:
serdar ortaç chloe lougman

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