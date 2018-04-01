Serdar Ortaç'tan Chloe'ye tanga yasağı

Serdar Ortaç eşinin tangalı poz vermesini kabul etmeyince yine gündeme geldi

Tangalı poz vermedi

1 / 9 48 yaşındaki popçu Serdar Ortaç kendisinden 22 yaş küçük İrlandalı manken Chloe Loughnan ile Haziran 2014'te evlenmişti.

2 / 9 Serdar Ortaç geçen günlerde ''Yaşlandım artık. Ama şu bir gerçek ki, Chloe beni genç ve diri tutuyor. Onun yanında enerjiyle doluyorum. Eskiden elim, ayağım tutmuyordu. Evlendikten sonra toparlandım'' demişti.

3 / 9 Serdar Ortaç baba olmak için yanıp tutuştuğunu her fırsatta dile getiriyor.

4 / 9 Serdar Ortaç tam 4 yıldır ''Baba olmak istiyorum'' diyor, ama eşi buna yanaşmıyor. 26 yaşındaki Chloe Loughnan ''Mankenlik yapmak istiyorum'' diyerek anneliği ertelemişti.

5 / 9 Serdar Ortaç'ın manken eşi Chloe Loughnan, katalog çekimi için Miami'ye gitti. Serdar Ortaç'ın uyarısı üzerine tangalı poz vermedi.

6 / 9 Serdar Ortaç daha önce yaptığı açıklamalarda "Eşim istediğini giyer, ne giyeceğine karışmam. Öyle kıskançlıklar yapacak bir adam değilim" demişti.

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