Serdar Ortaç'tan Chloe'ye tanga yasağı

Serdar Ortaç eşinin tangalı poz vermesini kabul etmeyince yine gündeme geldi
Tangalı poz vermedi
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48 yaşındaki popçu Serdar Ortaç kendisinden 22 yaş küçük İrlandalı manken Chloe Loughnan ile Haziran 2014'te evlenmişti.
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Serdar Ortaç geçen günlerde ''Yaşlandım artık. Ama şu bir gerçek ki, Chloe beni genç ve diri tutuyor. Onun yanında enerjiyle doluyorum. Eskiden elim, ayağım tutmuyordu. Evlendikten sonra toparlandım'' demişti.
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Serdar Ortaç baba olmak için yanıp tutuştuğunu her fırsatta dile getiriyor.
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Serdar Ortaç tam 4 yıldır ''Baba olmak istiyorum'' diyor, ama eşi buna yanaşmıyor. 26 yaşındaki Chloe Loughnan ''Mankenlik yapmak istiyorum'' diyerek anneliği ertelemişti.
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Serdar Ortaç'ın manken eşi Chloe Loughnan, katalog çekimi için Miami'ye gitti. Serdar Ortaç'ın uyarısı üzerine tangalı poz vermedi.
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Serdar Ortaç daha önce yaptığı açıklamalarda "Eşim istediğini giyer, ne giyeceğine karışmam. Öyle kıskançlıklar yapacak bir adam değilim" demişti.
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