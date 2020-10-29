MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Serdar Ortaç’tan Fransız mallarına boykot çağrısı! ‘Fransız arabalarını satın...’

Serdar Ortaç’tan Fransız mallarına boykot çağrısı! ‘Fransız arabalarını satın...’

29.10.2020 14:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Serdar Ortaç’tan Fransız mallarına boykot çağrısı! ‘Fransız arabalarını satın...’

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fransız mallarına boykot çağrısı yaptı. Başarılı sanatçının çıkışı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Fransa'da yaşananlara sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransız mallarına boykot çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Fransa'da Türk markalı mal satın almayın deniyorsa, milletime sesleniyorum, Fransız markalarını sakın satın almayın. " ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanın açıklamasına Serdar Ortaç’tan destek geldi. Ünlü sanatçı sosyal medya hesabından takipçilerine Fransız markalı arabalarını satmaları için çağrı yaptı.

‘AT ARABALARINA BİNİN’

serdar ortaç

Serdar Ortaç Twitter hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fransız markalarının boykot edilmesi için yaptığı çağrıyı Serdar Ortaç destekledi. Ünlü sanatçı gönderisinde, “Fransız marka arabaya bineceğine at arabasına bin. Bütün Fransız arabalarını sat, değiştir” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Merhaba sevgili, hoş geldin' 'Merhaba sevgili, hoş geldin'
Yıllar sonra ortaya çıktı! 'Kör olmamın sebebi...'Yıllar sonra ortaya çıktı! 'Kör olmamın sebebi...'
Berk Oktay’la yeni ilişkiye başlayan Yıldız Çağrı merak konusu olduBerk Oktay’la yeni ilişkiye başlayan Yıldız Çağrı merak konusu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Test sonucunu beklemeden canlı yayına çıktı! Stüdyoda panik

Test sonucunu beklemeden canlı yayına çıktı! Stüdyoda panik

Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Başından beri o ilacı kullanıyoruz

Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Başından beri o ilacı kullanıyoruz

Azerbaycan: Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü

Azerbaycan: Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardımcısı öldürüldü

Koronavirüs oldu! Hatasını açıkladı

Koronavirüs oldu! Hatasını açıkladı

Best Model Türkiye birincisi tepki çekti! Şoke eden detay

Best Model Türkiye birincisi tepki çekti! Şoke eden detay

AB'den 'acil' Yunanistan toplantısı

AB'den 'acil' Yunanistan toplantısı

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Bomba sözler! 'Enes Batur bana aşık'

Bomba sözler! 'Enes Batur bana aşık'

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Sayısal Loto'yu "Haydi Bismillah..." diyerek sununca...

Sayısal Loto'yu "Haydi Bismillah..." diyerek sununca...

Sosyal medyayı salladı! 'Aşık olmayın'

Sosyal medyayı salladı! 'Aşık olmayın'

İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'

İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'

Diğer Haberler

The Walking Dead ekibi Kim Kardashian ile dalga geçti

Ünlü dizinin ekibi fena ti'ye aldı! Olay oldu

Kaan Yıldırım, Hadise haberlerine sinirlendi! ‘Kınıyorum...’

Hadise haberlerine sinirlendi! ‘Kınıyorum...’

Yeşilcam'ın güzeli Deniz Akbulut ortaya çıktı! Neden görme yetisini kaybettiğini açıkladı

Yıllar sonra ortaya çıktı! 'Kör olmamın sebebi...'

Şevval Sam’dan anlamlı Cumhuriyet mesajı! ‘Bir kadın olarak...’

Cumhuriyet mesajı! ‘Bir kadın olarak...’

Candic Swanepoel kendi tasarladığı bikiniyle plajda boy gösterdi

Kendi tasarladığı bikiniyle plajda boy gösterdi

Merve Özbey’den eşi Kenan Koçak’a romantik sürpriz! ‘Yüreğimde bir şeyler...’

Duygusal paylaşım! ‘Yüreğimde bir şeyler...’

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.