Serdar Ortaç’tan Fransız mallarına boykot çağrısı! ‘Fransız arabalarını satın...’

Fransa'da yaşananlara sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransız mallarına boykot çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Fransa'da Türk markalı mal satın almayın deniyorsa, milletime sesleniyorum, Fransız markalarını sakın satın almayın. " ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanın açıklamasına Serdar Ortaç’tan destek geldi. Ünlü sanatçı sosyal medya hesabından takipçilerine Fransız markalı arabalarını satmaları için çağrı yaptı.

‘AT ARABALARINA BİNİN’

Serdar Ortaç Twitter hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fransız markalarının boykot edilmesi için yaptığı çağrıyı Serdar Ortaç destekledi. Ünlü sanatçı gönderisinde, “Fransız marka arabaya bineceğine at arabasına bin. Bütün Fransız arabalarını sat, değiştir” ifadelerini kullandı.

