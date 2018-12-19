MAGAZİN

Serdar Ortaç'tan romantik paylaşım!

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.12.2018 01:25 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç eşi Chloe Loughnan ile çekildiği romantik bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Serdar Ortaç'tan romantik paylaşım!

Daha önce eşi Chloe Loughnan boşanma iddiaları ortaya atılan Serdar Ortaç, Instagram hesabından romantik bir paylaşım yaptı. Serdar Ortaç eşiyle çekilen fotoğrafını kalp emojileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcı paylaşımını ise yorumlara kapattı.

serdar

Serdar Ortaç geçtiğimiz günlerde de yaptığı açıklamayla, eşinin ABD’de darp edildiği iddialarına sert yanıt vermişti. Darp iddiaları üzerine Serdar Ortaç, sosyal medya sayfasından bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Ortaç: “Yalan söylüyorsunuz ben karımın sağlığı düzelsin diye uğraşıyorum siz bugün televizyona çıkmışsınız karısı dayak yedi kaza yapmadı diyerek konuşuyorsunuz. Ben sizin karınıza karısı dayak yedi desem...” ifadelerini kullanmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
serdar ortaç Chloe Loughnan

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