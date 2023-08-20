Serdar Ortaç'tan 'Sor' ayarı! Edis'in yorumu beğenmeyen takipçisine sert çıktı! "Rahat bırakın artık"

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Serdar Ortaç, bu kez de bir takipçisine verdiği cevapla konuşuluyor. Edis ve Gülşen'in yeniden yorumladığı 'Sor' şarkısı için söyledikleriyle sosyal medyada gündem oldu.

90'lı yıllardan bu yana yaptığı şarkılarla hit olan Serdar Ortaç, şarkılarını yeniden yorumlayanları değerlendirdi.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Ortaç, Instagram hesabından yaptığı bir canlı yayında takipçisine sert çıktı.

Edis'in 'Sor' şarkısındaki performansını beğenmediğini söyleyen takipçisine 'Edis de güzel yaptı yapmayın. Emek var. Rahat bırakın. Adamlar çalışıyorlar sabah akşam. Biraz motive edin çalışanları.' dedi.

"BU DÜNYADA BİR YILDIZ TİLBE İÇİN..."

Canlı yayınının devamında Yıldız Tilbe için 'Bu hayatta bir Yıldız Tilbe için canımı veririm bir de ailem için' dedi.

Sık sık anılarından bahseden ünlü sanatçı bir albüm için zamanında 4 milyon TL harcadığını söyledi.

'Bir şarkıya 200.000 TL veriyorduk. Albümde 17-20 şarkı oluyordu. Bir ev parası harcıyorduk. Siz hesap edin' dedi.





