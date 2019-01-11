Serdar Ortaç ve Chloe'den 'ayrılacaklar' iddialarını bitiren kare

Akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve el ele alışveriş merkezine giren çift gazetecilerin fotoğraf isteklerini geri çevirmediler. İddiaların aksine düşman çatlatırcasına mutluluk pozu veren Ortaç çifti gazetecilerin sorularına da yanıt verdi. Muhabirlerin boşanma haberlerini ve ayrılığın nedeninin ekonomik olduğunu sorması üzerine söze giren Serdar Ortaç “Arkadaşlar gördüğünüz gibi mutluyuz, boşanmıyoruz. Birileri kafalarında bir senaryo yazıyor ve inanıyor. Bir de bize sormadan bunu haber yapıyorlar ama siz bize inanın” dedi.

“ÇALIŞMAYA DEĞİL AİLEMİN YANINA GİTTİM”

Uzun süredir yurt dışında olan ve geride bıraktığımız hafta başı Türkiye’ye dönen Chloe Ortaç ise “Haberlere çok şaşırıyorum. Bir kaza geçirdim ve kaza sonrası mümkün oldukça evden dışarıya bile çıkmadım. Serdar bana para vermiyormuş, ben de onun için çalışmaya gidiyormuşum. Ben çalışmaya gitmedim, ailemin yanına gittim ve kazadan sonra çalışmayı bırakın, dışarıya bile çıkmadım” dedi. Boşanmayacaklarını tekrar yineleyen Serdar Ortaç ise “Bizim ekonomik olarak bir ayrılığımız yok, kesemiz bir. Benim kazandığım para onun, onun kazandığı para benimdir. Ayrıca Chloe ekonomik özgürlüğü elinde olan bir kadın, mesleği var ve teklif geldikçe çalışıyor, kazanıyor. Dediğim gibi nereden çıkıyor bunlar bilmiyorum. Birileri kafasından senaryo yazıyor, haberini yapıyor. Ayıp” dedi. Bu tür haberlerden çokça sıkıldıklarını dile getiren çift gazetecilere de teşekkür ederek alışveriş turuna çıktılar.



