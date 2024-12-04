Serdar Ortaç yürümekte zorlandı, tekerlekli sandalyesiyle dikkat çekti! "Sen ağrımı bir bilsen"

Yasadışı bahis soruşturmasında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Serdar Ortaç'ın "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırılmıştı.

Uzun süredir MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, paylaşılan yeni videosunda tekerlekli sandalyesini tanıtarak yaşadığı zorluğu anlattı.

Ortaç, tekerlekli sandalyesinin kendisine hayatını kolaylaştırdığını belirterek, "Yürümekte zorlanıyorum, ağrılarım çok. Sen ağrımı bir bilsen..." dedi.

Son dönemde sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü şarkıcının, yürümekte güçlük çekmesi ve yaşadığı acılar, hayranları tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Sosyal medyada Ortaç'ın hayranları "Çok üzücü", "Umarım daha iyi olursun kral", "Yazık ne hale geldi adam" yorumları yapıldı.