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  4. Serdar Ortaç yürümekte zorlandı, tekerlekli sandalyesiyle dikkat çekti! "Sen ağrımı bir bilsen"

Serdar Ortaç yürümekte zorlandı, tekerlekli sandalyesiyle dikkat çekti! "Sen ağrımı bir bilsen"

04.12.2024 09:42
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Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.12.2024 09:42
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Son dönemde bahis soruşturmasıyla gündemde olan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, paylaşılan yeni videosunda sağlık durumu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ortaç, tekerlekli sandalyesinin kendisine hayatını kolaylaştırdığını belirtti.

Yasadışı bahis soruşturmasında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Serdar Ortaç'ın "ev hapsi" şeklindeki adli kontrol tedbiri kaldırılmıştı.

Uzun süredir MS hastalığıyla mücadele eden Serdar Ortaç, paylaşılan yeni videosunda tekerlekli sandalyesini tanıtarak yaşadığı zorluğu anlattı.

Ortaç, tekerlekli sandalyesinin kendisine hayatını kolaylaştırdığını belirterek, "Yürümekte zorlanıyorum, ağrılarım çok. Sen ağrımı bir bilsen..." dedi.

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Son dönemde sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü şarkıcının, yürümekte güçlük çekmesi ve yaşadığı acılar, hayranları tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Kendisiyle ilgili korkutan sözler! "İntihar..." Kendisiyle ilgili korkutan sözler! "İntihar..."

Sosyal medyada Ortaç'ın hayranları "Çok üzücü", "Umarım daha iyi olursun kral", "Yazık ne hale geldi adam" yorumları yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Serdar Ortaç
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