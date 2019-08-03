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Serdar Ortaç’a özel tüfek hediye edildi

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.08.2019 10:12 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde sahne alan Serdar Ortaç sevenleriyle bir araya geldi.

Serdar Ortaç’a özel tüfek hediye edildi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde sahne alan Serdar Ortaç sevenleriyle bir araya geldi. Şarkıcıya adının yazılı olduğu özel üretim bir tüfek hediye edildi.
Beyşehir Belediyesinin düzenlediği Uluslararası 15. Göl Festivali’nde hayranlarıyla buluşan pop müzik sanatçısı Sertar Ortaç, konser programında buluştuğu hayranlarını sevilen şarkılarıyla eğlendirdi. Sevenlerinin de şarkılarında eşlik ettiği Ortaç, zaman zaman konserine koltuk üzerinde oturarak devam etti. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Serdar Ortaç, 90’lı yıllara damga vuran şarkılarını da seslendirerek izleyenlere nostaljik bir gece yaşattı.
Sahnede konuşan Ortaç, kendisinin 45 yaşında evlendiğini hatırlatarak, “Başka kimseye ‘canım, cicim, bebeğim’ diyemiyorsun. Artık sadece hanımına aitsin, ona görev evleneceksin. Ben 45 sene bekledim, sonunda hayatımın aşkını buldum. Biraz geç oldu. Abi sakın sen o kadar bekleme, en fazla 25, hadi 27 diyelim. Evlilik normal bir şey değil kızlar, yani iki tane deli olmanız lazım” dedi.
Konser sonunda Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır sanatçıya tablo hediye ederken ilçede üretim yapan bir firma tarafından özel olarak üretilen üzerinde ‘Serdar Ortaç’ yazılı bir av tüfeği de armağan edildi.

Serdar Ortaç’a özel tüfek hediye edildi

Serdar Ortaç’a özel tüfek hediye edildi

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