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Serdar Özen kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi…

15.10.2021 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 06 Haziran 1979’da İstanbul Üsküdar’da doğan Serdar Özen, Cüneyt Arkın ailesi, Işın Karaca, Fahriye Evcen, Burak Özçivit, Seren Serengil, Yaşar İpek, Demet Akalın, Selin Ciğerci, Gökhan Çıra, Özge Özder, Aslı Hünel, Buse Varol, Alişan gibi ünlü isimlerin düğün, davet, doğum günü ve evlilik yıldönümleri organizasyonlarını planlamasıyla adını duyurdu.

Serdar Özen kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi…

Henüz 20 yaşındayken aile şirketinde çalışırken, bir müşterisinin ricasıyla planladığı organizasyon sonrasında etkinlik planlama şirketi kurmaya karar veren Serdar Özen’in annesi Giresunlu babası da Nevşehirlidir. 2 erkek ve 1 kız kardeşi olan Serdar Özen, Selin Ciğerci, Yasemin Sakallıoğlu, Fahriye Evcen, Alişan gibi yıldızların da düğün organizatörlüğünü yaptı.

Düğün ve davet organizasyonlarının aranan ismi olan Özen, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, “Kutlamalar yaratmak benim için sadece bir iş değil, bu benim tutkum. Yaptığım işi seviyorum” ifadelerini kullandı.

DİVANIN KOLTUĞU DA ÖZEN’DEN

Geçtiğimiz günlerde Beyaz TV’de yayınlanan bir programa konuk olan Diva lakaplı Bülent Ersoy’un programda oturduğu koltuğun tasarımının da Serdar Özen’in yaptığı ortaya çıktı.

Serdar Özen kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte hayat hikayesi…

Bülent Ersoy için tasarladığı koltuk için açıklamalarda bulunan Özen, “Divamız için en güzelini tasarladık” dedi.

Türkiye'de binlerce projeye imza atan Serdar Özen, konseptlerini yurt dışına da taşıyacak. Londra ve New York başta olmak üzere, yurt dışının çeşitli yerlerinde de bayilikler verecek olan Özer, Londra ve New York bayilerini aralık ayında açacağını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy
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