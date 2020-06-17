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Serdar Savaş kimdir? Eski DSÖ yöneticisi Serdar Savaş nereli ve kaç yaşında?

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2020 01:53 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü'nde (DSÖ) geçtiğimiz yıllarda üst düzey yöneticilik yapan, Turgut Özal döneminde de Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulunan Dr. Serdar Savaş sosyal medyada en çok ismi aranan kişiler arasına girdi. Peki Dr. Serdar Savaş kimdir? Dr. Serdar Savaş kaç yaşında ve nerelidir? İşte tüm detaylar...

Serdar Savaş kimdir? Eski DSÖ yöneticisi Serdar Savaş nereli ve kaç yaşında?

1993 yılında Kopenhag'da bulunan Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi'nde görev alan Serdar Savaş, 2000 yılında Türkiye'ye döndü, Birleşik Sağlık Sistemleri'ni, İleri Tıp Teknolojileri'ni ve GENAR Enstitüsü'nü kurdu. Peki, sosyal medyada en çok ismi aranan kişiler arasına giren Dr. Serdar Savaş kimdir? Dr. Serdar Savaş kaç yaşında ve nerelidir? İşte tüm detaylar...

SERDAR SAVAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİDİR?

Türk bilim insanı ve siyasetçi Bayram Serdar Savaş , 1960 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Kabataş Erkek Lisesi mezunu olan Serdar Savaş, İstanbul Üniversitesi'nde tıp ve hukuk okudu. Londra Ekonomi Okulu'de sağlık planlaması ve finansmanı, London School of Hygiene'de epidemiyoloji ve istatistik eğitimi gördü.

1987 yılında Adana Sağlık Müdürlüğü'ne atandı. 1988 yılında Sağlık Bakanlığı'nda Bakan Danışmanı görevine getirildi. Akabinde Müsteşar Yardımcılığı görevinde bulundu. 1993 yılında Kopenhag'da bulunan Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi'ne getirildi. 1998 yılında Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Başkan Yardımcılığı'na atandı.

2000 yılında Türkiye'ye döndü, Birleşik Sağlık Sistemleri'ni, İleri Tıp Teknolojileri'ni ve GENAR Enstitüsü'nü kurdu.

2004 yılında Demokratik Sol Parti'nin Parti Meclisi'ne seçildi.2009-2011 yıllları arasında DSP'nin politika geliştirme, dış işleri,Ar-Ge'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı görevini yürütmüştür.

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