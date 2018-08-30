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Serdar Turgut: Melania Trump kocasının ipini çekiyor

DÜNYA HABERLERİ  | 30.08.2018 07:47 | Son Güncelleme

Habertürk yazarı Serdar Turgut, bugünkü yazısında, Melania Trump'ın suskunluğuna dikkat çekerek, Washington'da bu soruya yanıt arandığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlığındaki en zor günlerini yaşıyor. Trump hakkındaki, 'hayat kadınları' skandallarının mahkeme kayıtlarına girmesinin ardından eşi Melenia Trump'ın da sessiz kalması, soru işaretlerine neden oluyor.

Habertürk yazarı Serdar Turgut, bugünkü 'Melania Trump kocasının ipini çekiyor' başlıklı yazısında Washington'ın bu gündemini kaleme aldı.

Serdar Turgut'un yazısı;

”Melania Trump neden susuyor”

Bu soru bugün Washington oyuncularının buluştuğu mekanlardaki sohbetlerin başta gelen sorusu.

Başkan Trump’ın hayat kadınları ile birlikte olduktan sonra onlara susmaları için para ödettirdiğinin mahkeme kayıtlarına girmesinden sonra bile karısının neden hala konu hakkında susmayı sürdürdüğüne anlam veremiyorlar.

Washington sohbetlerinde geçmişte Bill Clinton başkanlığında Hillary Clinton’un aldığı tavrı örnek gösteriyor.

CLINTON’U HILLARY KURTARMIŞTI

Bill Clinton hakkında stajyer kız Monica Lewinsky ile Oval Ofis’te ilişki kurduğu gerekçesiyle görevden alma süreci başlatılmıştı.

O dönemde de burada görevliydim. Şehir bir tek bu konu ile yatıp kalkıyordu.

Washington o günlerde adeta skandallardan bugün olduğu gibi bunalmış gibiydi.

Şimdi herkes hemfikir ki başkanlar sorun yaşadığında karıları onların yanında durmayı sürdürdüğünü açıklarsa başkanların o sorundan kurtulmaları çok daha kolay oluyor. Bu sadece daha önce yaşananlar ile değil yapılan akademik çalışmalarla da desteklenen bir gerçek.

O skandal sürerken Hillary bir açıklama yapmış, “İnsan zor anlarında sevdiğinin yanında durmalı, ben kocama güveniyorum ve onu destekliyorum” demişti. Bill Clinton’un o zor günleri fazla yara almadan atlatmasında bunun da büyük payı olduğu söyleniyor.

Şimdi Washington’da bu örnek anlatıldıktan sonra Melania Trump’ın kocasına destek olabilecek tek bir laf bile etmemesi manalı bulunuyor. Şehrin tecrübelileri “Karısı galiba Başkan Trump’ın ipini çekmeye kararlı” da diyorlar.

MELANİA UZUN ZAMANDIR KIZGIN

Aslında karısının destek vererek kocasının kurtulmasını kolaylaştırmaması Washington oyuncularına çok da sürpriz olmamalı. Trump hakkına yazılmış, yazılmamış çok sayıda ilişki söylentisi uzun süredir var. Bu ilişkilerde bazılarından çocuk sahibi olduğu bile söyleniyor. Melania kamuoyu önünde sessiz biçimde karşılıyor bunları. Beyaz Saray’ın özel mekanlarında nelerin yaşandığı tabii ki bilinemez. Gerçi orada da bir olay olsa o da sızıyor basına.

BAŞKANIN KAFASINA ATILAN TABLA

Clinton döneminde hatırlıyorum, bir gece Hillary artık kendini tutamamş ve Başkan’ın kafasına doğru bir sigara tablası atmıştı. Yatak odasına gizli servis elemanları başkanı korumak için girmek zorunda kalmışlardı. (Sistem hakkında bir not: Gizli servis eğer bir tehdit algılarsa başkanı korumak için başkanın karısını bile vurabilir.)

Yani Trump ile Melania büyük sertlik yaşasalardı bunu da ertesi gün okuyacağımıza eminim ben.

Böyle bir şey şimdilik sızmadı ancak hatırlayın Melania bir süre önce elini tutmak isteyen Başkan Trump’a herkesin gözü önünde elini uzatmamıştı. Ayrıca Trump’ın verdiği hiçbir davete devlet tarafından zorlanmadığı takdirde katılmak da istemiyor. Fırsat buldukça da Florida’ya, kocasından uzağa kaçıyor.

Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü John Kelly bütün bunları önlemek ve mutlu çift görünümü verdirmek için bayağı mesai harcıyor ama nafile.

Şimdi de Melania susarak, kocasına hiç destek vermeyerek onun işlerini daha da zorlaştırıyor. Anlayacağınz Melania pasif direnişte gibi.

Önümüzdeki aylarda Beyaz Saray’da ilginç evlilik dramaları da yaşanabilir.

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Donald Trump Melania Trump ABD

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