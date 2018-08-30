Serdar Turgut: Melania Trump kocasının ipini çekiyor

Başkan Trump’ın hayat kadınları ile birlikte olduktan sonra onlara susmaları için para ödettirdiğinin mahkeme kayıtlarına girmesinden sonra bile karısının neden hala konu hakkında susmayı sürdürdüğüne anlam veremiyorlar.

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlığındaki en zor günlerini yaşıyor. Trump hakkındaki, 'hayat kadınları' skandallarının mahkeme kayıtlarına girmesinin ardından eşi Melenia Trump'ın da sessiz kalması, soru işaretlerine neden oluyor.

O dönemde de burada görevliydim. Şehir bir tek bu konu ile yatıp kalkıyordu.

Washington o günlerde adeta skandallardan bugün olduğu gibi bunalmış gibiydi.

Şimdi herkes hemfikir ki başkanlar sorun yaşadığında karıları onların yanında durmayı sürdürdüğünü açıklarsa başkanların o sorundan kurtulmaları çok daha kolay oluyor. Bu sadece daha önce yaşananlar ile değil yapılan akademik çalışmalarla da desteklenen bir gerçek.

O skandal sürerken Hillary bir açıklama yapmış, “İnsan zor anlarında sevdiğinin yanında durmalı, ben kocama güveniyorum ve onu destekliyorum” demişti. Bill Clinton’un o zor günleri fazla yara almadan atlatmasında bunun da büyük payı olduğu söyleniyor.

Şimdi Washington’da bu örnek anlatıldıktan sonra Melania Trump’ın kocasına destek olabilecek tek bir laf bile etmemesi manalı bulunuyor. Şehrin tecrübelileri “Karısı galiba Başkan Trump’ın ipini çekmeye kararlı” da diyorlar.

MELANİA UZUN ZAMANDIR KIZGIN



Aslında karısının destek vererek kocasının kurtulmasını kolaylaştırmaması Washington oyuncularına çok da sürpriz olmamalı. Trump hakkına yazılmış, yazılmamış çok sayıda ilişki söylentisi uzun süredir var. Bu ilişkilerde bazılarından çocuk sahibi olduğu bile söyleniyor. Melania kamuoyu önünde sessiz biçimde karşılıyor bunları. Beyaz Saray’ın özel mekanlarında nelerin yaşandığı tabii ki bilinemez. Gerçi orada da bir olay olsa o da sızıyor basına.