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  4. Sere serpe güneşlenen Gizem Karaca dert yandı

Sere serpe güneşlenen Gizem Karaca dert yandı

05.06.2021 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gizem Karaca, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla 3 milyona yakın takipçisiyle bronzlaşamadığından dert yandı. Baraj dizisi final yaptıktan sonra İzmir’e geri dönen oyuncunun adı şimdi yeni bir projeyle anılıyor.

Güzel oyuncu Gizem Karaca, Baraj dizisi bittikten sonra yaşadığı İzmir’e geri döndü. Instagram hesabında 3 milyona yakın takipçisi olan Gizem Karaca, son gönderisinde bronzlaşamamaktan dert yandı. İzmir’deki villasının bahçesinde 5 saat güneşlendiğini söyleyen oyuncu, bu kadar zamana rağmen bronzlaşamadığını söyledi.

Kemal Ekmekçi'yle evlendikten sonra İzmir'e yerleşen Gizem Karaca, güneşlendiği anlardan 3 kareyi paylaştı. Gizem Karaca fotoğraflarını, "Selam, ben beş saat güneşin altında durup sadece çillenen, sıcaktan dudakları çatlayan ve asla bronzlaşamayan biriyim" notuyla paylaştı. Gizem Karaca, dizi ve filmleri dışında İzmir'den İstanbul'a gelmiyor.

GİZEM KARACA’NIN YENİ PROJESİ

Baraj dizisi bittikten sonra İzmir’e dönen oyuncunun adı şu sıralar Evlilik Sözleşmesi adlı yeni diziyle anılıyor. Dizide Gizem Karaca’ya Murat Yıldırım’ın eşlik etmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Baraj dizisi Murat Yıldırım Gizem Karaca Instagram
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
çok serpmemiş
şarabı serpmiş gözler kaymış yoksa..... un tozu mu
Her eve lazım

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