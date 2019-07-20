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"Serebral palsi hastalarını sosyal hayata katmamız lazım"

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.07.2019 16:07 | Son Güncelleme

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Nöroşirürji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Memet Özek: - "Bu hastalarımız evde televizyon önünde vakit öldürüyor. Bizim onları sosyal hayata ve üretken olmaya katmamız lazım"

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Nöroşirürji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Memet Özek, serebral palsi (beyin felci) hastalarının eve kapanmaması, sosyal hayata katılıp üretken olması gerektiğini bildirdi.

Özek, Acıbadem Bodrum Hastanesinde serebral palsi hastası çocukların ve ailelerinin bir araya geldiği toplantıda, hastane olarak, çocuk beyin cerrahisini ayrı bir bölüm şeklinde geliştirdiklerini söyledi.

Ülkede her bin doğumdan ortalama 4 bebeğin serebral palsi hastası olarak dünyaya geldiğini ifade eden Özek, Türkiye'de bu hastalıktan muzdarip yaklaşık 2 milyon çocuk olduğunu dile getirdi.

Özek, rehabilitasyon merkezlerinde 3 ile 9 yaşında birçok çocuğun bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Ben 25 yaşında serebral palsi hastası olup sokakta dolaşan genç göremiyorum. Bunların hepsi iyileşiyor mu? Hayır. Çünkü hastalığı iyi tedavi etmezseniz, hareket yeteneğiniz azalıyor ve hiç kıpırdayamaz hale geliyorsunuz. Bu hastalarımız evde televizyon önünde vakit öldürüyor. Bizim onları sosyal hayata ve üretken olmaya katmamız lazım."

Etkinlikte bazı çocuklar muayene edildi.

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Acıbadem bodrum Muğla Prof. Dr. M. Memet Özek Serebral Palsi

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