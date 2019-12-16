HABER

Serebral palsi hastası Fahrican'ın hayali müzisyen olmak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 11:10 | Son Güncelleme

ANKARA'da, serebral palsi (beyin felci) hastası Fahrican Barut (21), merak sardığı müziğe yoğunlaştıktan sonra org çalıp, şarkı söylemeye başladı. Kendisi gibi aynı hastalıkla mücadele eden kişilerden oluşan korodaki performansıyla beğeni toplayan Fahrican, müzisyen olmayı hayal ettiğini söyledi.  Ankara'da yaşayan Berrin- Ahmet Can Barut çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Fahrican'a, henüz 4 yaşındayken, Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde serebral palsi teşhisi koyuldu.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, serebral palsi (beyin felci) hastası Fahrican Barut (21), merak sardığı müziğe yoğunlaştıktan sonra org çalıp, şarkı söylemeye başladı. Kendisi gibi aynı hastalıkla mücadele eden kişilerden oluşan korodaki performansıyla beğeni toplayan Fahrican, müzisyen olmayı hayal ettiğini söyledi.
Ankara'da yaşayan Berrin- Ahmet Can Barut çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Fahrican'a, henüz 4 yaşındayken, Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde serebral palsi teşhisi koyuldu. Ailesinin desteği ile ilkokul ve liseyi başarıyla tamamlayan Fahrican, 2 yıl önce Çankaya Belediyesi Engelliler Birimi'nde staj yaptı. Geçen yıl ailesiyle birlikte konsere giden Fahrican'ın müziğe olan ilgisi ortaya çıktı. Ailesi bunun üzerine Fahrican'ı Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) Korosu'na kaydettirdi. Fahrican, kısa sürede org çalmayı da öğrendi. Yaklaşık 1 yıldır derneğin çalışmalara katılan Fahrican, zaman zaman düzenlenen konserlerde sahne alarak, org çalıp, şarkı söylüyor. Sahnedeki performansıyla beğeni toplayan Fahrican, müzisyen olmak istediğini söyledi.
'UMUDUMUZU KAYBETMEDİK'
Berrin Barut, oğlunun eğitim döneminde zor günler geçirdiğini söyleyerek, "Öğretmenleri, 'Çocukların dikkatini dağıtıyor' gibi söylemlerde bulunuyordu. Bunları duyunca çok üzülüyordum; ama pes etmedim. Bu durumu, oğlumu topluma kazandırabilmek için öğretmenlerimize de anlatmaya çalışıyordum. Çok zor süreç geçirdim. Diğer velilerle çok kötü temaslarım oldu. İster istemez sinirleniyordum; ancak umudumuzu kaybetmedik ve oğlum okulunu başarıyla bitirdi. Çankaya Belediyesi Engelliler Birimi'nde 1 sene staj yaptı. Bu sayede sosyal hayatta da yaşamasını öğrendi. Staj yaptığı iş yerine zamanla kendi gelip gitmeye başladı. Aldığı staj ücretini nasıl harcayacağını öğrendi" dedi.
MÜZİK GRUBUNDA ŞARKI SÖYLÜYOR
Berrin Barut, geçen yıl gittikleri konserde Fahrican'ın şarkı söylemeye ve müzik aletlerine olan ilgisini fark etiklerini dile getirerek, "Oğlumun odasında 30’a yakın müzik aleti vardı ve biz de bir gün Fahrican'ı götürdüğümüz konserde müziğe karşı ilgisini öğrendik. Eve geldik ve çok sevinçliydi ve müzik aletleriyle oynuyordu. Bir öğretmenimizin yol göstericiliği ile Fahrican şu anda org çalabiliyor, SERÇEV Korosu'nda çalışıyor ve serebral palsi hastalarından oluşan bir müzik grubunda da şarkı söylüyor" diye konuştu.
Fahrican Barut ise "Şarkı söyleyince çok mutlu oluyorum. Bana özgüven geliyor. Kendimi öne çıkarmak ve motivasyonum için elimden geleni yapıyorum. Şarkı söylemeyi de çok seviyorum ama org çalmayı, öğretmeyi istiyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Çırılçıplak poz! Çırılçıplak poz!
Uyuşturucu tacirlerinden kalaşnikof çıktıUyuşturucu tacirlerinden kalaşnikof çıktı
Okulda yangın! Öğrenciler tahliye edildiOkulda yangın! Öğrenciler tahliye edildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'de şok sakatlık! Sezonu kapattı

Fenerbahçe'de şok sakatlık! Sezonu kapattı

İstanbul'da şafak baskını! Çok sayıda gözaltı var!

İstanbul'da şafak baskını! Çok sayıda gözaltı var!

Ünlü oyuncu Naz Elmas evlendi

Ünlü oyuncu Naz Elmas evlendi

ABD'den açıklama geldi! Binlerce askerleri geri çekecekler!

ABD'den açıklama geldi! Binlerce askerleri geri çekecekler!

Yeni partisini kuran Davutoğlu'na iki tebrik telefonu!

Yeni partisini kuran Davutoğlu'na iki tebrik telefonu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İncirlik açıklaması: Gerekirse...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İncirlik açıklaması: Gerekirse...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya'da okulun çatısı yandı, öğrenciler tahliye edildi

Okulda yangın! Öğrenciler tahliye edildi

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Sınır dışı edildi!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi!

Büyükada’da başıboş at genç kızı ezdi!

Büyükada’da başıboş at genç kızı ezdi!

Her yerde aranıyordu! Apartman boşluğunda ölü bulundu

Apartman boşluğunda ölü bulundu

İstanbul'da Alevilerin yaşadığı evlere 'gebereceksin' yazısı yazıldı

İzmir'den sonra şimdi İstanbul'da ortaya çıktılar

Son dakika! DSİ Genel Müdürlüğü binasında yangın çıktı

DSİ Genel Müdürlüğü binasında yangın çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.