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Serebral palsi hastası gencin örnek başarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 11:23 | Son Güncelleme

Burslu kazandığı üniversiteden ikincilikle mezun olan İzmirli serebral palsi hastası Ebru Beşer, yüksek lisans eğitimini de bitirdi - Ebru Beşer: - "Okumayı ve öğretmeyi çok seviyorum. Bu nedenle hedefim akademisyen olarak meslek hayatına atılmak. Bu hayalimin peşinden koşmak için daha da çok çalışacağım"

İZMİR (AA) - İletişim alanında yüksek lisans yapan İzmirli serebral palsi (beyin felci) hastası Ebru Beşer, kariyerine akademisyen olarak devam etmeyi hedefliyor.

Yaşar Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, erken dünyaya gelen Beşer, kuvöze alındıktan sonra oksijensiz kaldığı için yaşamını serebral palsi hastalığı ile sürdürmek zorunda kaldı.

Ailesinin desteğiyle eğitimine devam eden Beşer, Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünü tam burslu kazandı. Okuldan ikincilikle mezun olan Beşer, daha sonra yüksek lisans eğitimini de tamamladı.

"İşçilerin Türk Sinemasında Temsili" konulu tez çalışması sunan Beşer, şimdi de akademisyen olup bilgi birikimini öğrencileriyle paylaşmak istiyor.

- "Okumayı ve öğretmeyi çok seviyorum"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Beşer, ikiz kardeşi Ece ile kuvözde oksijensiz kaldıkları için serebral palsi rahatsızlığı ile yaşamaya başladıklarını belirtti.

Ailesinin sağlıklı bir şekilde büyümeleri ve iyi bir eğitim almaları için çok mücadele ettiğini vurgulayan Beşer, şunları kaydetti:

"Bunun karşılığında çok çalıştık. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden elde ettiğim ikincilik derecesinden sonra bir başka hedefime de ulaştım. Beni epey zorlayan, kapsamlı bir tez çalışmasına imza attım. Tezimi hazırlarken üstesinden gelemeyeceğimi düşündüğüm zamanlar da oldu. Her zamanki gibi ailem destek oldu. Şimdi yüksek lisans derecesine sahip olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Okumayı ve öğretmeyi çok seviyorum. Bu nedenle hedefim akademisyen olarak meslek hayatına atılmak. Bu hayalimin peşinden koşmak için daha da çok çalışacağım."

Dr. Öğretim Üyesi Ürün Yıldıran Önk de Beşer'in tez danışmanlığını yaptığını aktardı.

Öğrencisiyle gurur duyduğunu kaydeden Önk, "Zorlu bir tez sürecinden geçti. Ana karakteri işçi olan Türk filmleri üzerine yaptığı araştırmasında pek çok kişinin ulaşamayacağı filmlere ve yönetmenlere ulaştı. Bu filmlerin pek çoğu internette yer almıyor. Akademik dünyaya kapsamlı bir çalışma kazandırdı. Bu çalışma azmiyle hedeflerine her zaman ulaşacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Akademisyen Serebral Palsi Yüksek Lisans

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