Serebral Palsi hastası oğlunu her gün bebek arabasıyla okula götürüyor

Yeşilkent Mahallesi’nde oturan ve hergün öğle ve akşam saatlerinde bebek arabası ile oğlu Yusuf İslam’ı Leyla Bayram İlkokulu’ndaki 1/A özel eğitim sınıfına götürerek öğretmeniyle sırasının yüksekliğini ayarlayan anne Sevim Orhan, tüm zorluklara göğüs germeye çalıştıklarını anlattı. Sevim Orhan, vücut hareketleri ve kaslarında uyumlu kullanım bozukluğu olan oğlunu okula getirirken, yoldaki bazı noktalarda merdivenleri aşabilmek için onu bebek arabası ile birlikte taşımak zorunda kaldığını belirterek, "7.5 aylık olarak doğduğunda doktorlar '‘Ölür' demişlerdi. Allah’a şükür yaşıyor." diye konuştu. Sevim Orhan, uzun süre iş bulamayan eşi Medeni’nin, iki ay önce İstanbul Havalimanı’nda işçi olarak çalışmaya başladığını, oğlunu okula akülü araba ile getirmek istediklerini ancak, ekonomik durumları iyi olmadığı için alamadıklarını ifade etti.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da oturan, Serebral Palsi (beyin felci) hastası 8 yaşındaki oğlu Yusuf İslam’ı akülü sandalyesi olmadığı için her gün bebek arabasına koyarak okula götürüp getiren annesi Sevim Orhan, "Allah’a şükür bu duruma getirdik" dedi.

Sevim Orhan, temizliğini yaptığı, oğlunun tedavi edilebileceğine inandığını anlatırken, şöyle devam etti:

"İmkanlarımız bu kadarına el verdi. Sigortamız bile yoktu. Hastanede fizik tedavi görmesi gerekiyordu. Onu bile göremedik. Çok sıkıntıları oldu. Kas hastalığı nedeniyle kendisini çok kasıyor. Açıkçası imkansızlıktan doğru dürüst bir doktora götüremedik. Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi’ne götürmek istiyoruz, götüremiyoruz. Daha iyi yerlere götürebilsek belki de yürüyebilirdi. Doktorlar net bir şey demedi, ilaç bile vermedi. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürebildik. Yusuf, çok sorunlu bir çocuktu 8 yaşına getirebilinceye kadar anne-baba çok mücadele ettik. Allah’a şükür bu duruma getirdik, çok memnunuz. 1’inci sınıfa geç verdik ama çok umutluyuz.”

Özel eğitim sınıfı öğretmeni Gönül Albayrak, Yusuf İslam'ın okula geldiğinde iki elini de kullanamadığını belirterek, "Kalemi sağ elin 5 parmağı ile avuçlayarak dik tutuyordu. Şimdi üç parmağını kullanarak yazabiliyor. Sol eline de çalıştırıyoruz artık. Eskisine göre çok iyi. Küçük kasların çalışması bakımından çok iyi oldu. Fiziksel, zihinsel, sosyal açıdan okula gelmesi çok iyi oldu. Arkadaşlarla uyumu çok iyi" dedi.

Koyu Galatasaray taraftarı olduğunu, okulu çok sevdiğini belirten Yusuf İslam, "Öğretmenimden çok memnunum ve gurur duyuyorum" diye konuştu.

