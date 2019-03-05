HABER

Serebral Palsi hastası oğlunu her gün bebek arabasıyla okula götürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 11:22 | Son Güncelleme

AVCILAR’da oturan, Serebral Palsi (beyin felci)  hastası 8 yaşındaki oğlu Yusuf İslam’ı akülü sandalyesi olmadığı için her gün bebek arabasına koyarak okula götürüp  getiren annesi Sevim Orhan, "Allah’a şükür bu duruma getirdik" dedi.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da oturan, Serebral Palsi (beyin felci) hastası 8 yaşındaki oğlu Yusuf İslam’ı akülü sandalyesi olmadığı için her gün bebek arabasına koyarak okula götürüp getiren annesi Sevim Orhan, "Allah’a şükür bu duruma getirdik" dedi.

Yeşilkent Mahallesi’nde oturan ve hergün öğle ve akşam saatlerinde bebek arabası ile oğlu Yusuf İslam’ı Leyla Bayram İlkokulu’ndaki 1/A özel eğitim sınıfına götürerek öğretmeniyle sırasının yüksekliğini ayarlayan anne Sevim Orhan, tüm zorluklara göğüs germeye çalıştıklarını anlattı. Sevim Orhan, vücut hareketleri ve kaslarında uyumlu kullanım bozukluğu olan oğlunu okula getirirken, yoldaki bazı noktalarda merdivenleri aşabilmek için onu bebek arabası ile birlikte taşımak zorunda kaldığını belirterek, "7.5 aylık olarak doğduğunda doktorlar '‘Ölür' demişlerdi. Allah’a şükür yaşıyor." diye konuştu. Sevim Orhan, uzun süre iş bulamayan eşi Medeni’nin, iki ay önce İstanbul Havalimanı’nda işçi olarak çalışmaya başladığını, oğlunu okula akülü araba ile getirmek istediklerini ancak, ekonomik durumları iyi olmadığı için alamadıklarını ifade etti.

Sevim Orhan, temizliğini yaptığı, oğlunun tedavi edilebileceğine inandığını anlatırken, şöyle devam etti:

"İmkanlarımız bu kadarına el verdi. Sigortamız bile yoktu. Hastanede fizik tedavi görmesi gerekiyordu. Onu bile göremedik. Çok sıkıntıları oldu. Kas hastalığı nedeniyle kendisini çok kasıyor. Açıkçası imkansızlıktan doğru dürüst bir doktora götüremedik. Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi’ne götürmek istiyoruz, götüremiyoruz. Daha iyi yerlere götürebilsek belki de yürüyebilirdi. Doktorlar net bir şey demedi, ilaç bile vermedi. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürebildik. Yusuf, çok sorunlu bir çocuktu 8 yaşına getirebilinceye kadar anne-baba çok mücadele ettik. Allah’a şükür bu duruma getirdik, çok memnunuz. 1’inci sınıfa geç verdik ama çok umutluyuz.”

Özel eğitim sınıfı öğretmeni Gönül Albayrak, Yusuf İslam'ın okula geldiğinde iki elini de kullanamadığını belirterek, "Kalemi sağ elin 5 parmağı ile avuçlayarak dik tutuyordu. Şimdi üç parmağını kullanarak yazabiliyor. Sol eline de çalıştırıyoruz artık. Eskisine göre çok iyi. Küçük kasların çalışması bakımından çok iyi oldu. Fiziksel, zihinsel, sosyal açıdan okula gelmesi çok iyi oldu. Arkadaşlarla uyumu çok iyi" dedi.

Koyu Galatasaray taraftarı olduğunu, okulu çok sevdiğini belirten Yusuf İslam, "Öğretmenimden çok memnunum ve gurur duyuyorum" diye konuştu.

PARTNER'Sen ne yaşadın da bu hale geldin?''Sen ne yaşadın da bu hale geldin?'
Türkiye’de nadir görülen mahmuzlu kız kuşu yaralı bulunduTürkiye’de nadir görülen mahmuzlu kız kuşu yaralı bulundu
Bakan Akar, Mavi Vatan Tatbikatı’nı havadan denetlediBakan Akar, Mavi Vatan Tatbikatı’nı havadan denetledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Çukur'da şoke eden final sahnesi! Dengeler değişiyor!

Çukur'da şoke eden final sahnesi! Dengeler değişiyor!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'un en iyi turistik yerleri

İstanbul'un en iyi turistik yerleri

Dağda 4 delik açıldı! Deneme başladı

Dağda 4 delik açıldı! Deneme başladı

10 yıldır yakalanamıyordu! Polisi görünce 'Bunun bir şaka olduğunu söyleyin'

Yakalanamıyordu! Polise 'Bunun bir şaka olduğunu söyleyin' dedi

TSK duyurdu! PKK/YPG'li teröristlerce ateş açıldı

TSK duyurdu! PKK/YPG'li teröristlerce ateş açıldı

Son dakika: Ankara'da peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı var

Art arda operasyon haberleri geliyor!

Günlük burç yorumları 5 Mart Perşembe (Mart ayı burç yorumları)

Ay, Balık burcuna geçerken neler olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.