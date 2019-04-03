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Serebral Palsi hastası Yusuf'a yardım eli

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 10:41 | Son Güncelleme

AVCILAR’da akülü sandalyesi olmadığı için her gün annesi Sevim Orhan tarafından bebek arabasına konularak okula götürülen Serebral Palsi (beyin felci)  hastası Yusuf İslam (8) için  İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti.

Serebral Palsi hastası Yusuf'a yardım eli

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR’da akülü sandalyesi olmadığı için her gün annesi Sevim Orhan tarafından bebek arabasına konularak okula götürülen Serebral Palsi (beyin felci) hastası Yusuf İslam (8) için İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yusuf İslam, bir günde iki ameliyata alındı.
Yeşilkent Mahallesi’nde oturan Sevim Orhan, her gün bebek arabasına oturttuğu oğlu Yusuf İslam’ı Leyla Bayram İlkokulu’ndaki 1/A özel eğitim sınıfına götürüp- getirirken, yaşadıkları zorlukları anlattı. Anne Orhan, vücut hareketleri ve kaslarında uyumlu kullanım bozukluğu olan oğlunun 7.5 aylık olarak doğduğunda doktorların '‘Yaşamaz, ölür” dediklerini söyledi. Sevim Orhan, uzun süre iş bulamayan eşi Medeni’nin,üç ay önce İstanbul Havalimanı’nda işçi olarak çalışmaya başladığını, oğlunu okula akülü araba ile getirmek istediklerini ancak, ekonomik durumları iyi olmadığı için alamadıklarını ifade etti. Sevim Orhan, oğlunun tedavi edilebileceğine inandığını anlatırken, şöyle dedi:
“İmkanlarımız bu kadarına el verdi. Sigortamız bile yoktu. Hastanede fizik tedavi görmesi gerekiyordu, göremedik. Kas hastalığı nedeniyle kendisini çok kasıyor. İmkansızlıktan doğru dürüst bir doktora götüremedik. Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi’ne götürmek istiyoruz, götüremiyoruz. Daha iyi yerlere götürebilsek belki de yürüyebilirdi. Doktorlar net bir şey demedi, ilaç bile vermedi. “
Annenin oğlu Yusuf İslam’ı sağlığına kavuşturma ve okutma çabasının haber olması üzerine İstanbul Sağlık Müdürlüğü harekete geçti. Yapılan araştırmaların ardından Yusuf İslam Orhan, Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tetkiklerde, Yusuf İslam'da Serebral Palsi hastalığına bağlı kalça kemiğinde uzaklaşma belirlenince cerrahi müdahale ekibi oluşturuldu. Başarılı geçen ameliyatlara giren uzmanlardan Op.Dr.Osman Nuri Özyalvaç, şöyle dedi:“Yusuf İslam’ın hastalığa bağlı kalça kemiğinde uzaklaşma vardı. Zamanında bunu tespit ederek kalça kemiği yerinden çıkmadan ameliyat ile gerekli önlemleri aldık. Daha geç tespit edilse kalça kemiğini yerinden çıkarmak zorunda kalacaktık. İnşallah, bundan sonra bir sorun olmayacak. Eklemini rahat biçimde kullanabilecek. Yürümesi ameliyattan ziyade kendisinin çabası ve fizik tedavi uygulamasıyla yürümesi sağlanabilir. Bu hastalıkta esas sorun beynin gördüğü hasar. O hasarı bizim tedavi etme şansımız yok.”
Koyu Galatasaray taraftarı Yusuf İslam, evini, okul ve öğretmenlerini özlediğini söyledi.

(FOTOĞRAFLI)

Serebral Palsi hastası Yusuf'a yardım eliSerebral Palsi hastası Yusuf'a yardım eliSerebral Palsi hastası Yusuf'a yardım eliSerebral Palsi hastası Yusuf'a yardım eli

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