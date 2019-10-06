"Serebral palside erken rehabilitasyon çok önemli"

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kadriye Çetinkaya Öneş, serebral palsili çocukların tedavisinde büyük gelişmeler olduğunu belirterek, erken rehabilitasyonun önemli olduğunu vurguladı.

Öneş, "Dünya Serebral Palsi Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada serebral palsinin (beyin felci), hamilelik sırasında ya da doğum sırasında ya da doğumdan sonra bebeğin beyninin hasarlanması sonrası meydana geldiğini belirtti.

Hamilelik sırasında travma, enfeksiyonlar, annenin kötü beslenmesi ve sigara, alkol kullanması, annenin kullandığı ilaçların beyin hasarına neden olabileceğini ifade eden Öneş, doğum sırasında bebeğin oksijensiz kalmasının da beyinde hasar yapabileceğini, düşük doğum ağırlığı, erken doğum, doğum sırasında travmaların bebek beyninin oksijensiz kalmasına neden olabileceğini anlattı.

Öneş, doğum sonrasında bebeğin geçirdiği enfeksiyonların da serebral palsi nedeni olabileceğini ifade ederek, şunları kaydetti: