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Serebral palsili genç burnuyla hayallerini tasarlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 11:17 | Son Güncelleme

Serebral palsi nedeniyle ellerini kullanamayan, yürüyemeyen ve konuşmakta zorlanan lise öğrencisi Talha Köstekli, burnuyla hem web tasarımı yapıyor hem de kitap yazıyor - Talha Köstekli: - "Yazmayı, yazarken hayal gücümü kullanmayı çok seviyorum. Web tasarımını da seviyorum. Bütün bunları burnumla yapıyorum. Ama bize özel teknoloji şu anda çok fazla olmadığı için biraz korkuyorum" - Talha'nın öğretmeni Pınar Küçük: - "Talha şu anda kendi web sitesini yapabiliyor. Mezun olduktan sonra web tasarım programlama alanında çalışabilecek düzeyde. Yeter ki ihtiyacı olan teknoloji sağlansın" - "Tablet üzerinden burnuyla yazdığı bir kitabı var. Kendi hayatını bilim kurguyla harmanlamış. Çok şaşırdık, çok hoşumuza gitti"

BURCU ÇALIK - Ankara'da yaşayan, serebral palsi (beyin felci) nedeniyle ellerini kullanamayan lise öğrencisi Talha Köstekli, burnuyla hem web tasarımı yapıyor hem de kitap yazıyor.

MEB SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Talha Köstekli, SP hastalığı nedeniyle yürüyemiyor, ellerini kullanamıyor ve konuşmakta zorlanıyor.

Fiziksel engelinin yetenek ve hayallerinin önüne geçmesine izin vermeyen Köstekli, dokunmatik ekranların yardımıyla burnunu kullanarak web tasarımı yapıyor.

Aynı zamanda edebiyatı çok seven ve bir kitap da yazan Köstekli, AA muhabirine, merak ettiği bir konuda araştırma yapmaktan büyük keyif aldığını söyledi.

Edebiyat sevgisini "Yazmayı, yazarken hayal gücümü kullanmayı çok seviyorum." sözleriyle anlatan Köstekli, kodlama ve oyunları da çok sevdiğini dile getirdi.

Köstekli, "İleride ya senarist ya da oyuncu olmak istiyorum. Web tasarımını da seviyorum. Bütün bunları burnumla yapıyorum. Ama bize özel teknoloji şu anda çok fazla olmadığı için biraz korkuyorum." diye konuştu.

- "En iyi öğrencilerimizden"

Talha'nın bilişim teknolojileri öğretmeni Pınar Küçük de okuldaki öğrencilerin 10'uncu sınıfta başlayan kodlama eğitimlerini web tasarım programlama dalıyla sürdürdüğünü belirtti.

Küçük, "Talha, web tasarımı konusunda en iyi öğrencilerimizden biri. Öğrettiğimiz bütün kodlamaları dokunmatik, özel ekranlar aracılığıyla burnuyla yapıyor." ifadelerini kullandı.

Okulda dokunmatik bilgisayar ekranları ile sıraların yüksekliğinin tekerlekli sandalyeli öğrenciler için ayarlanabilir olması gibi imkanların öğrencilere rahat çalışma ortamı ve kendilerini geliştirebilme imkanı sağladığını anlatan Küçük, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Okulumuzda serebral palsili çocuklarımız ve normal gelişim gösteren çocuklarımız beraber eğitim alıyor. Mezun olduklarında istihdam açısından piyasada çalışabilecek durumdalar. Talha şu anda kendi web sitesini yapabiliyor. Mezun olduktan sonra kurumsal kimlik oluşturma ve web tasarım programlama alanında çalışabilecek düzeyde. Yeterki dokunmatik ekran gibi ihtiyacı olan teknoloji ona sağlansın."

Talha'nın bir hayalinin de yazarlık olduğunu dile getiren Küçük, "Tablet üzerinden burnuyla yazdığı bir kitabı var. Metinleri çok güzel. Bilim kurgu roman yazmayı çok istiyor. Kitabı da oldukça başarılı. Kendi hayatını bilim kurguyla harmanladığı bir konusu var. Çok şaşırdık, çok hoşumuza gitti." dedi.

- "Bilime, okumaya merakı beni gururlandırıyor"

Talha'nın babası Ali Köstekli ise "Oğlumla gurur duyuyorum. Çok çalışıyor, çabalıyor, çok meraklı. Bu yönü çok hoşuma gidiyor. Bilime, okumaya merakı beni gururlandırıyor. Gelecekte daha da güzel başarılar gerçekleştireceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Oğlunun metinlerini kitap haline getirmek istediklerini belirten Köstekli, çocukların merak ve çalışma duygusunun teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti.

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SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Serebral Palsi Talha Köstekli WEB TASARIMI

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