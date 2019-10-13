Serebral palsili genç burnuyla hayallerini tasarlıyor

BURCU ÇALIK - Ankara'da yaşayan, serebral palsi (beyin felci) nedeniyle ellerini kullanamayan lise öğrencisi Talha Köstekli, burnuyla hem web tasarımı yapıyor hem de kitap yazıyor.

MEB SERÇEV Engelsiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Talha Köstekli, SP hastalığı nedeniyle yürüyemiyor, ellerini kullanamıyor ve konuşmakta zorlanıyor.

Fiziksel engelinin yetenek ve hayallerinin önüne geçmesine izin vermeyen Köstekli, dokunmatik ekranların yardımıyla burnunu kullanarak web tasarımı yapıyor.

Aynı zamanda edebiyatı çok seven ve bir kitap da yazan Köstekli, AA muhabirine, merak ettiği bir konuda araştırma yapmaktan büyük keyif aldığını söyledi.

Edebiyat sevgisini "Yazmayı, yazarken hayal gücümü kullanmayı çok seviyorum." sözleriyle anlatan Köstekli, kodlama ve oyunları da çok sevdiğini dile getirdi.

Köstekli, "İleride ya senarist ya da oyuncu olmak istiyorum. Web tasarımını da seviyorum. Bütün bunları burnumla yapıyorum. Ama bize özel teknoloji şu anda çok fazla olmadığı için biraz korkuyorum." diye konuştu.