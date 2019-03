Serebral palsili Murat Ege azmiyle örnek oluyor

- "Günde 8 saat eğitim yaptık"

Seçil Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuğunun tedavisi ve gelişimi için 8 yıldır zorlu bir mücadele verdiklerini ancak oğlunun yürüdüğünü, güldüğünü ve konuştuğuna şahit olunca tüm sıkıntıların geçtiğini söyledi.

Murat Ege'nin doğuştan serebral palsi hastası olduğunu dile getiren Şen, oğlunun yaşama şansının düşük olduğunu söylenmesi üzerine zorlu bir sürece girdiklerini anlattı.

Şen, oğlunun 9 ameliyat geçirdiğini aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özel bir hastanenin tüm polikliniklerinde tedavi süreci yaşadık. Bu kapsamda 12 doktorla inançlı bir süreç yaşadık. Doktorların her dediğini yapmaya çalıştık. Doktorların her dediğini yapmaya başlayınca çocuğumuzu kazanmaya başladık. Bu tedavileri yapmak için her mücadeleyi verdik. Maddi imkanların yetersiz gelmesi sonrası Ege'yi alıp eve döndük. Evde fizik tedavi çalışması yaptık."

Çocuklarını yürütmek için uzun bir süre çabaladıklarını belirten Şen, "Sol kolu ve ayağında parmaklar, bilek, kol ve dirsekler büküktü. Bir yıl boyunca özel doktorumuz her hafta eve gelip bize eğitim verdi. Biz de evde günde 8 saat eğitim yaptık. 3 yıl boyunca bu eğitimler böyle devam etti. Bu arada evimizin salon ve oda kısmını fizik tedavi aletleriyle tam donanımlı olarak dizayn ettik. Sürekli bu işlemleri yaptık. Tüm vücut eklemlerini güçlendirici hareketler yaptık." diye konuştu.