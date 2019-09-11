HABER

Şeref Malkoç: Gaziantep bölgenin eğitim ve dini merkezi olmalı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.09.2019 15:50 | Son Güncelleme

KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, Gaziantep’in ticarette olduğu gibi Suriye ve Irak’ta bölgenin eğitim ve dini merkezi haline gelmesi gerektiğini söyledi.

Şeref Malkoç: Gaziantep bölgenin eğitim ve dini merkezi olmalı

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, Gaziantep’in ticarette olduğu gibi Suriye ve Irak’ta bölgenin eğitim ve dini merkezi haline gelmesi gerektiğini söyledi.
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve beraberindeki kamu denetçileri, 'Ombudsman Halkla Buluşuyor' programı kapsamında Gaziantep’e geldi. Gaziantep Valisi Davut Gül’ü makamında ziyaret eden Malkoç’un ziyaret kapsamında ilde idari amirlerle ve STK temsilcileri ile bir araya gelerek halkın sorunlarını dinleyeceği öğrenildi.
Gaziantep Valiliği'nde açıklama yapan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, kentin bölgede önemli bir konuma sahip olduğunu belirtti. Suriye ve Irak’ta yaşanan iç savaşın ardından Gaziantep’in bölgenin merkezi olduğunu anlatan Malkoç, kentin ticarette olduğu gibi, eğitimde de bölgedeki açığı kapatması gerektiğini vurguladı. Şeref Malkoç, "Maalesef Suriye’de ve Irak’ta yaşananlar ortada. Oradaki yıkımlar ve iç savaştan sonra bölgenin ticari merkezi oldu. Gaziantep tıpkı ticarette olduğu gibi, bölgede Şam’ın, Bağdat’ın, Musul’un, Halep’in eğitim merkezi olması ve bunun yanı sıra dini açıdan da bu saydığım kentlerin doğurduğu boşluğu örtecek bir dini merkezde olması gerekiyor. Türkiye buna zaten hazır. Gaziantep de bu fonksiyonları yerine getirdiğinde bütün Türkiye’ye örnek olacaktır. Nasıl Edirne Balkanların ticari, turizm, ilim ve üniversite merkezi ise Erzurum ve Trabzon da Kafkasya’nın merkezi durumundadır. Bunlar Türkiye’nin zenginlikleri. Bu zenginliklerin önünü açan illerimiz var, bunlardan birisi de Gaziantep" dedi.
Ayrıca Kamu Denetçiliği Kurumu'nun çalışma sistemi hakkında da bilgiler veren Şeref Malkoç, halk ile devlet arasında bir dostluk köprüsü olduklarını söyledi. Malkoç şöyle devam etti:
"Bizim görevimiz şu, Türkiye'de verilen kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak. Vatandaşların kamunun bütün kurumları ile ilgili her türlü talebini veya şikayeti olduğunda ve bu eğer kamu tarafından karşılanmıyorsa ve mağdur edildiğine inanıyorsa, insanlarımıza mahkemeye gitmeyin, bize gelin diyoruz. Çünkü kamu denetçiliği kurumu, devlet ile millet arasında kaynaşma sağlayan bir kurumdur."
Gaziantep Valisi Davut Gül ise ziyaretten memnun olduğunu ifade ederek, "İnanıyoruz ki bu kentte yapılan çalışmalar hem Gaziantep için, hem de ülkemiz için faydalı olacaktır. 2 gün boyunca sivil toplum kuruluşları ve çeşitli kuruluşlar ile bir araya gelecekler" diye konuştu.
Öte yandan Vali Gül ve Şeref Malkoç açıklamaların ardından birbirlerine hediyeler taktim etti.

FOTOĞRAFLI

Şeref Malkoç: Gaziantep bölgenin eğitim ve dini merkezi olmalıŞeref Malkoç: Gaziantep bölgenin eğitim ve dini merkezi olmalı

PARTNER Ünlü aktörden büyük skandal! Hostesle uçak tuvaletine girip... Ünlü aktörden büyük skandal! Hostesle uçak tuvaletine girip...
Sert sözler: HDP terör yuvasıdırSert sözler: HDP terör yuvasıdır
Destici: HDP, PKK'nın siyasi şubesidir, terör yuvasıdırDestici: HDP, PKK'nın siyasi şubesidir, terör yuvasıdır

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

Diğer Haberler
Destici: HDP, PKK'nın siyasi şubesidir, terör yuvasıdır

Sert sözler: HDP terör yuvasıdır

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyükşehir belediye başkanları toplantısında önemli açıklamalar

Erdoğan'dan belediye başkanları toplantısında flaş açıklamalar

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin o kararı iptal edildi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin o kararı iptal edildi

Bülent Turan: O annelere destek olmak sizi AK Partili yapmaz

Bülent Turan: O annelere destek olmak sizi AK Partili yapmaz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan önemli açıklamalar

Kabine toplantısı sonrası flaş açıklamalar

CHP, Kılıçdaroğlu'na saldırının raporunu açıkladı

'Kalabalığın içine itildi!'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.