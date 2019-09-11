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Şeref Malkoç: Gaziantep bölgenin eğitim ve dini merkezi olmalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 17:40 | Son Güncelleme

KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, Gaziantep’in ticarette olduğu gibi Suriye ve Irak’ta bölgenin eğitim ve dini merkezi haline gelmesi gerektiğini söyledi.

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)- KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, Gaziantep’in ticarette olduğu gibi Suriye ve Irak’ta bölgenin eğitim ve dini merkezi haline gelmesi gerektiğini söyledi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve beraberindeki kamu denetçileri, 'Ombudsman Halkla Buluşuyor' programı kapsamında Gaziantep’e geldi. Gaziantep Valisi Davut Gül’ü makamında ziyaret eden Malkoç’un ziyaret kapsamında ilde idari amirlerle ve STK temsilcileri ile bir araya gelerek halkın sorunlarını dinleyeceği öğrenildi.

Gaziantep Valiliği'nde açıklama yapan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, kentin bölgede önemli bir konuma sahip olduğunu belirtti. Suriye ve Irak’ta yaşanan iç savaşın ardından Gaziantep’in bölgenin merkezi olduğunu anlatan Malkoç, kentin ticarette olduğu gibi, eğitimde de bölgedeki açığı kapatması gerektiğini vurguladı. Şeref Malkoç, "Maalesef Suriye’de ve Irak’ta yaşananlar ortada. Oradaki yıkımlar ve iç savaştan sonra bölgenin ticari merkezi oldu. Gaziantep tıpkı ticarette olduğu gibi, bölgede Şam’ın, Bağdat’ın, Musul’un, Halep’in eğitim merkezi olması ve bunun yanı sıra dini açıdan da bu saydığım kentlerin doğurduğu boşluğu örtecek bir dini merkezde olması gerekiyor. Türkiye buna zaten hazır. Gaziantep de bu fonksiyonları yerine getirdiğinde bütün Türkiye’ye örnek olacaktır. Nasıl Edirne Balkanların ticari, turizm, ilim ve üniversite merkezi ise Erzurum ve Trabzon da Kafkasya’nın merkezi durumundadır. Bunlar Türkiye’nin zenginlikleri. Bu zenginliklerin önünü açan illerimiz var, bunlardan birisi de Gaziantep" dedi.

Ayrıca Kamu Denetçiliği Kurumu'nun çalışma sistemi hakkında da bilgiler veren Şeref Malkoç, halk ile devlet arasında bir dostluk köprüsü olduklarını söyledi. Malkoç şöyle devam etti:

"Bizim görevimiz şu, Türkiye'de verilen kamu hizmetlerinin kalitesini artırmak. Vatandaşların kamunun bütün kurumları ile ilgili her türlü talebini veya şikayeti olduğunda ve bu eğer kamu tarafından karşılanmıyorsa ve mağdur edildiğine inanıyorsa, insanlarımıza mahkemeye gitmeyin, bize gelin diyoruz. Çünkü kamu denetçiliği kurumu, devlet ile millet arasında kaynaşma sağlayan bir kurumdur."

Gaziantep Valisi Davut Gül ise ziyaretten memnun olduğunu ifade ederek, "İnanıyoruz ki bu kentte yapılan çalışmalar hem Gaziantep için, hem de ülkemiz için faydalı olacaktır. 2 gün boyunca sivil toplum kuruluşları ve çeşitli kuruluşlar ile bir araya gelecekler" diye konuştu.

Öte yandan Vali Gül ve Şeref Malkoç açıklamaların ardından birbirlerine hediyeler taktim etti.

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